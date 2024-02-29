Красноярские компании стали победителями национальной премии «Директор года»

В Москве прошла церемония вручения XVIII Национальной премии «Директор года». Ее организаторы — Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей.

В число победителей вошли торговая сеть «Командор» и «ГМК «Норильский никель». Так, «Командор-холдинг» стал лучшим в номинации «За внедрение и приверженность принципам корпоративного управления в частном непубличном бизнесе 2023». Награду вручили Олегу Сипетому, сооснователя ГК «Командор».

Помимо того, в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» победу одержал Андрей Бугров, «ГМК «Норильский никель».

Всего победителями стали 8 компаний и топ-менеджеров.