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Красноярские компании стали победителями национальной премии «Директор года»

Красноярские компании стали победителями национальной премии «Директор года»
Иллюстрация: Ассоциация независимых директоров

В Москве прошла церемония вручения XVIII Национальной премии «Директор года». Ее организаторы — Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей.

#НОВОСТИ
В число победителей вошли торговая сеть «Командор» и «ГМК «Норильский никель». Так, «Командор-холдинг» стал лучшим в номинации «За внедрение и приверженность принципам корпоративного управления в частном непубличном бизнесе 2023». Награду вручили Олегу Сипетому, сооснователя ГК «Командор».
 
Помимо того, в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» победу одержал Андрей Бугров, «ГМК «Норильский никель».
 
Всего победителями стали 8 компаний и топ-менеджеров.

Справка

 
Национальная премия «Директор года» отмечает профессионалов в области корпоративного управления за индивидуальный вклад в создание и продвижение передовых стандартов корпоративного управления, внедрение перспективных технологий и практик в работу советов директоров не только публичных, но и частных российских компаний.
 

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Автор: Петр Савельев
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