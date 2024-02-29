Красноярские компании стали победителями национальной премии «Директор года»
В Москве прошла церемония вручения XVIII Национальной премии «Директор года». Ее организаторы — Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей.
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