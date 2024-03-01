Красноярский фотограф рассказала историю девушки, которой хирурги «вернули» ногу

Детская травма не давала героине жить так, как хочется, наверное, любой молодой девушке. Врачи ожогового центра краевой больницы помогли, и теперь она может надеть туфли на каблуках.

Сегодня Анна Павлова — так зовут героиню — с нетерпением ждет выпускного, чтобы наконец-то надеть туфли на каблуках. Первый раз в жизни. Еще год назад это было невозможно. В двухлетнем возрасте она, запнувшись о провод, опрокинула на себя едва вскипевший чайник. Основной удар пришелся на правую стопу. И поскольку, как говорят врачи, кожа здесь является едва ли не самой тонкой и уязвимой на теле человека, ожог вышел очень глубоким.

Аня сразу после ожога. Фото из архива семьи Павловых

Общими стараниями ногу удалось спасти, однако при заживлении образовался серьезный слой рубцовой ткани, который стянул стопу девочки, не давая ей нормально расти. В итоге, она (стопа) так и осталась почти детского размера.

Это доставляло много неудобств. С одной стороны, я была вынуждена носить только определенную обувь, далекую от той, которую мне, как девочке, хотелось. С другой, это было очень дискомфортно и болезненно. Ну и, взрослея, я стала стесняться, ведь то, как выглядела моя нога, не подходило под общепринятые стандарты красоты», — вспоминает Аня.

В попытке решить ситуацию положительным образом Аня вместе с родителями пришли в ожоговый центр красноярской Краевой клинической больницы за реконструктивной пластикой стопы. Этим занялся Иван Владимиров — пластический хирург центра, до этого 12 лет оперировавший пациентов непосредственно с ожогами.

Для начала предстояло убрать рубцовую ткань, которая не давала стопе нормально расти, заменив ее (ткань) „живой“ кожей. Затем, с помощью специального аппарата, надо было распрямить и вытянуть пальцы, после чего стопа автоматически удлинилась бы», — рассказывает Владимиров.

Фото: Татяна Вишневская

Этим и занялись. В итоге к сегодняшнему дню удалось «выправить» два пальца и увеличить стопу на два сантиметра. И уже сегодня Аня может позволить себе носить нормальную обувь, не испытывая боли и дискомфорта.

Я очень сильно ждала этой операции, потому что хотела исправить ситуацию. Сейчас уже мне очень комфортно ходить, и я даже могу носить туфли», — говорит она.

Фото: Татяна Вишневская

Случаи, подобные Аниному, по словам Ивана Владимирова, не редкость. Только в краевом ожоговом центре подобных операций проводится около 50 в год. Вот только люди зачастую не знают о такой возможности.

С той же Аней все можно было исправить гораздо раньше — не было нужды ждать до 17 лет. Но это еще хорошо, ведь многие пациенты после глубоких ожогов становятся социально неустроенными и в итоге сами ставят на себе крест, соглашаясь на такую жизнь. Меж тем большинство подобных проблем мы сегодня можем решить. Причем практически в любом возрасте (правда, чем раньше, тем лучше)», — говорит он.

Чтобы исправить положение, в ККБ решили рассказать о возможностях хирургов центра тем, кто в них нуждается. На помощь пришла Татьяна Вишневская — известный красноярский фотохудожник, которая очень много работает с людьми, которые борются (хоть и не всегда побеждают) с различными недугами.

Один из таких проектов: „Культура тела“. Я задумала его еще в 2019, когда снимала онкопациентов серию „Умеющие жить“, но полноценно работать над ним начала только осенью 2023. Проект про наши отношения с телом, про то, как мы видим его и как принимаем или нет со всеми особенностями. Причем, еще на старте, я решила, что хочу не только фотографии, но и истории. Поэтому, кроме съемки, в этом проекте есть большая доля разговоров, которые потом выходят в виде интервью, сопровождающих снимки», — рассказала Вишневская.

По ее словам, работать с Аней было легко и приятно. Как и самой героине, для которой это была первая индивидуальная фотосессия в жизни:

Я заметила, что после операций стала гораздо меньше стесняться. Сниматься, да еще и первый раз, было волнительно. А вот необходимость показывать ногу, меня не смущала — ведь нужно было рассказать людям, что с такими проблемами можно бороться и побеждать».

Фото: Татяна Вишневская

Исправлять стопу Ани начали год назад. Сейчас, по словам Ивана Владимирова, остался еще один этап — распрямить два пальца, это дополнительно удлинит стопу на пару сантиметра. В лучшем случае на это понадобится полгода.

Но туфли на выпускной я уже купила. И обязательно надену их», — смеется Анна.

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