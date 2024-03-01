Красноярский фотограф рассказала историю девушки, которой хирурги «вернули» ногу
Детская травма не давала героине жить так, как хочется, наверное, любой молодой девушке. Врачи ожогового центра краевой больницы помогли, и теперь она может надеть туфли на каблуках.
Сегодня Анна Павлова — так зовут героиню — с нетерпением ждет выпускного, чтобы наконец-то надеть туфли на каблуках. Первый раз в жизни. Еще год назад это было невозможно. В двухлетнем возрасте она, запнувшись о провод, опрокинула на себя едва вскипевший чайник. Основной удар пришелся на правую стопу. И поскольку, как говорят врачи, кожа здесь является едва ли не самой тонкой и уязвимой на теле человека, ожог вышел очень глубоким.
Общими стараниями ногу удалось спасти, однако при заживлении образовался серьезный слой рубцовой ткани, который стянул стопу девочки, не давая ей нормально расти. В итоге, она (стопа) так и осталась почти детского размера.
Это доставляло много неудобств. С одной стороны, я была вынуждена носить только определенную обувь, далекую от той, которую мне, как девочке, хотелось. С другой, это было очень дискомфортно и болезненно. Ну и, взрослея, я стала стесняться, ведь то, как выглядела моя нога, не подходило под общепринятые стандарты красоты», — вспоминает Аня.
В попытке решить ситуацию положительным образом Аня вместе с родителями пришли в ожоговый центр красноярской Краевой клинической больницы за реконструктивной пластикой стопы. Этим занялся Иван Владимиров — пластический хирург центра, до этого 12 лет оперировавший пациентов непосредственно с ожогами.
Для начала предстояло убрать рубцовую ткань, которая не давала стопе нормально расти, заменив ее (ткань) „живой“ кожей. Затем, с помощью специального аппарата, надо было распрямить и вытянуть пальцы, после чего стопа автоматически удлинилась бы», — рассказывает Владимиров.
Этим и занялись. В итоге к сегодняшнему дню удалось «выправить» два пальца и увеличить стопу на два сантиметра. И уже сегодня Аня может позволить себе носить нормальную обувь, не испытывая боли и дискомфорта.
Я очень сильно ждала этой операции, потому что хотела исправить ситуацию. Сейчас уже мне очень комфортно ходить, и я даже могу носить туфли», — говорит она.
Случаи, подобные Аниному, по словам Ивана Владимирова, не редкость. Только в краевом ожоговом центре подобных операций проводится около 50 в год. Вот только люди зачастую не знают о такой возможности.
С той же Аней все можно было исправить гораздо раньше — не было нужды ждать до 17 лет. Но это еще хорошо, ведь многие пациенты после глубоких ожогов становятся социально неустроенными и в итоге сами ставят на себе крест, соглашаясь на такую жизнь. Меж тем большинство подобных проблем мы сегодня можем решить. Причем практически в любом возрасте (правда, чем раньше, тем лучше)», — говорит он.
Чтобы исправить положение, в ККБ решили рассказать о возможностях хирургов центра тем, кто в них нуждается. На помощь пришла Татьяна Вишневская — известный красноярский фотохудожник, которая очень много работает с людьми, которые борются (хоть и не всегда побеждают) с различными недугами.
Один из таких проектов: „Культура тела“. Я задумала его еще в 2019, когда снимала онкопациентов серию „Умеющие жить“, но полноценно работать над ним начала только осенью 2023. Проект про наши отношения с телом, про то, как мы видим его и как принимаем или нет со всеми особенностями. Причем, еще на старте, я решила, что хочу не только фотографии, но и истории. Поэтому, кроме съемки, в этом проекте есть большая доля разговоров, которые потом выходят в виде интервью, сопровождающих снимки», — рассказала Вишневская.
По ее словам, работать с Аней было легко и приятно. Как и самой героине, для которой это была первая индивидуальная фотосессия в жизни:
Я заметила, что после операций стала гораздо меньше стесняться. Сниматься, да еще и первый раз, было волнительно. А вот необходимость показывать ногу, меня не смущала — ведь нужно было рассказать людям, что с такими проблемами можно бороться и побеждать».
Исправлять стопу Ани начали год назад. Сейчас, по словам Ивана Владимирова, остался еще один этап — распрямить два пальца, это дополнительно удлинит стопу на пару сантиметра. В лучшем случае на это понадобится полгода.
Но туфли на выпускной я уже купила. И обязательно надену их», — смеется Анна.
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