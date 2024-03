В Красноярске за 2 млн рублей сдают караоке-бар «Шаляпин»

На сайте Avito появилось объявление о сдаче в аренду караоке-бара «Шаляпин» в гостинице «Красноярск». Ежемесячная стоимость аренды составляет 2 млн рублей в месяц, залог — 4 млн рублей.

Полностью готовый бизнес. Возможна реализация собственного бренда под пивной бар с производством. Стоимость караоке-бара — 1,4 млн рублей, пивоварня — 600 тыс. рублей», — говорится в объявлении.

В объявлении уточняется, что минимальный срок сдачи в аренду — 5 лет. Площадь караоке-бара составляет 873,9 кв. м.

Караоке-бар «Шаляпин» входит в Riesling Group. Ранее Riesling Group закрыл ресторан Boho Chic. На сайте Avito сейчас можно найти объявление о сдачи помещения в аренду. Арендная плата в месяц составляет 1,2 млн рублей, сумма залога такая же.

Помимо того, с 1 марта не работает еще один ресторан Riesling Group. Речь о заведении Bangkok. В паблике ресторана сообщается, что его закрыли временно. Там обновят интерьер и меню. Представитель заведения не смог уточнить DK.RU никаких подробностей о судьбе Bangkok.

В ресторанный холдинг также входят кафе-бар New York и «Сыроварня». Последняя открылась в здании гостиницы в конце прошлого года на месте кафе-бара New York. Филиал New York остался на Взлетке.

Читайте также:

В 2023 гастростолица Сибири приросла множеством новых заведений. Их запускали не только холдинги с красноярской «пропиской», но и рестораторы-варяги. Топ главных открытий – в обзоре «ДК».

Красноярск попал в топ самых дорогих по «индексу свидания»

2ГИС посчитал, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России.