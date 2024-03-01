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В Красноярске за 2 млн рублей сдают караоке-бар «Шаляпин»

В Красноярске за 2 млн рублей сдают караоке-бар «Шаляпин»
Иллюстрация: Avito

На сайте Avito появилось объявление о сдаче в аренду караоке-бара «Шаляпин» в гостинице «Красноярск». Ежемесячная стоимость аренды составляет 2 млн рублей в месяц, залог — 4 млн рублей.

#НОВОСТИ
Полностью готовый бизнес. Возможна реализация собственного бренда под пивной бар с производством. Стоимость караоке-бара — 1,4 млн рублей, пивоварня — 600 тыс. рублей», — говорится в объявлении. 
В объявлении уточняется, что минимальный срок сдачи в аренду — 5 лет. Площадь караоке-бара составляет 873,9 кв. м.
 
Караоке-бар «Шаляпин» входит в Riesling Group. Ранее Riesling Group закрыл ресторан Boho Chic. На сайте Avito сейчас можно найти объявление о сдачи помещения в аренду. Арендная плата в месяц составляет 1,2 млн рублей, сумма залога такая же. 
 
Помимо того, с 1 марта не работает еще один ресторан Riesling Group. Речь о заведении Bangkok. В паблике ресторана сообщается, что его закрыли временно. Там обновят интерьер и меню. Представитель заведения не смог уточнить DK.RU никаких подробностей о судьбе Bangkok.
 
В ресторанный холдинг также входят кафе-бар New York и «Сыроварня». Последняя открылась в здании гостиницы в конце прошлого года на месте кафе-бара New York. Филиал New York остался на Взлетке.
 
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Автор: Петр Савельев
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