В Красноярске за 2 млн рублей сдают караоке-бар «Шаляпин»
На сайте Avito появилось объявление о сдаче в аренду караоке-бара «Шаляпин» в гостинице «Красноярск». Ежемесячная стоимость аренды составляет 2 млн рублей в месяц, залог — 4 млн рублей.
Полностью готовый бизнес. Возможна реализация собственного бренда под пивной бар с производством. Стоимость караоке-бара — 1,4 млн рублей, пивоварня — 600 тыс. рублей», — говорится в объявлении.
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