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Bellini может запустить в Красноярске несколько заведений в одном формате

Bellini может запустить в Красноярске несколько заведений в одном формате
Иллюстрация: vk.com/bellinimedia

Первое заведение должно открыться в третьем квартале этого года.

#НОВОСТИ

Ресторанная группа Bellini планирует открыть в Красноярске сразу два заведения одного формата. Об этом DK.RU рассказал ее соучредитель Анатолий Ващенко.

Первое заведение появится в центре города — на месте бывшего Seabass&Sauvignon (пр. Мира, 86). Примерный срок — лето 2024. Параллельно с ним компания планирует запускать еще один ресторан в том же формате, но уже на Взлетке. Точное место пока не называется, как и особенности этих заведений.

Однако Ващенко уточнил, что в будущем возможны открытия еще ряда таких ресторанов.

Сейчас одновременно будем делать два. Если поймем, что угадали с форматом, то будем масштабировать. Подробности расскажем, как только утвердимся в принятых решениях», — сказал ресторатор.

Напомним, что весной прошлого года основатели Seabass group (управляла рестораном Seabass&Sauvignon и еще рядом заведений) Екатерина и Филипп Березины объявили, что выходят из компании. Причина: кардинальное расхождение взглядов на бизнес с их партнером Алексеем Блиновским.

Сам же Seabass&Sauvignon не работает с осени прошлого года. Примерно тогда же перестало принимать посетителей еще одно заведение группы — Dog Osminog. Вероятно, сейчас на его месте готовится открытие корейского стритфуд-кафе Chicko.

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Автор: Петр Савельев
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