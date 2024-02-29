В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko
Федеральная сеть корейского стритфуда Chicko в скором времени откроет кафе в Красноярске. В Telegram-канале Chicko появились некоторые подробности проекта.
Точка общепита откроется на Мира, 65. В этом месте работал Dog Osminog, вероятно корейский стритфуд разместится там.
Пока сеть Chicko представила проект нового кафе. Это будет первая точка в Красноярске. Строительство кафе началось.
Ранее основатель сети Сергей Лебедев сообщал, что планирует открыть Chicko во всех крупных городах страны.
Справка
Сеть открылась в 2020. Первая точка появилась в Москве. Она называлась Chick O’Rico. Со временем меню в заведениях расширили и приняли решение поменять название. Планируется, что в 2024 в стране Chicko будет работать в 45 городах. Также сеть представлена в Казахстане.
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