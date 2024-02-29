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В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko

В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko
Иллюстрация: Chicko

Федеральная сеть корейского стритфуда Chicko в скором времени откроет кафе в Красноярске. В Telegram-канале Chicko появились некоторые подробности проекта.

#НОВОСТИ
Точка общепита откроется на Мира, 65. В этом месте работал Dog Osminog, вероятно корейский стритфуд разместится там. 
 
Пока сеть Chicko представила проект нового кафе. Это будет первая точка в Красноярске. Строительство кафе началось. 
 
В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko 1
 
В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko 2
 
В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko 3
 
Ранее основатель сети Сергей Лебедев сообщал, что планирует открыть Chicko во всех крупных городах страны. 

Справка

 
Сеть открылась в 2020. Первая точка появилась в Москве. Она называлась Chick O’Rico. Со временем меню в заведениях расширили и приняли решение поменять название. Планируется, что в 2024 в стране Chicko будет работать в 45 городах. Также сеть представлена в Казахстане.
 

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Автор: Петр Савельев
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