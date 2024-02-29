В центре Красноярска откроют корейский стритфуд Chicko

Справка

Сеть открылась в 2020. Первая точка появилась в Москве. Она называлась Chick O’Rico. Со временем меню в заведениях расширили и приняли решение поменять название. Планируется, что в 2024 в стране Chicko будет работать в 45 городах. Также сеть представлена в Казахстане.