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Из Красноярска возобновляют полеты в Махачкалу

Из Красноярска возобновляют полеты в Махачкалу
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания Nordwind вновь запускает рейсы в Махачкалу. Улететь можно будет c 29 апреля.

#НОВОСТИ

Рейсы в столицу Дагестана стоят в расписании два раза в неделю. Из Красноярска — по понедельникам и четвергам, обратно — по воскресеньям и средам.

Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 13 324 руб., а туда и обратно — от 24 548 руб. В стоимость тарифа не входит багаж. 
 
Судя по сайту аэропорта Красноярск, другие перевозчики из Красноярска в Махачкалу не летают. 
 
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Автор: Петр Савельев
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