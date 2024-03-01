Из Красноярска возобновляют полеты в Махачкалу

Авиакомпания Nordwind вновь запускает рейсы в Махачкалу. Улететь можно будет c 29 апреля.

Рейсы в столицу Дагестана стоят в расписании два раза в неделю. Из Красноярска — по понедельникам и четвергам, обратно — по воскресеньям и средам.

Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 13 324 руб., а туда и обратно — от 24 548 руб. В стоимость тарифа не входит багаж.

Судя по сайту аэропорта Красноярск, другие перевозчики из Красноярска в Махачкалу не летают.

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