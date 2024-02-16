«Россия» запустит прямые рейсы из Красноярска в Новосибирск

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») открывает рейсы в Новосибирск. Улететь можно с 31 марта.

Полеты из Красноярска стоят в расписании по вторникам, субботам и воскресеньям. А из Новосибирска во вторникам и воскресеньям.

Стоимость перелёта в одну сторону составит от 5 100 рублей, а туда и обратно — от 8 200 рублей. В цену не входит багаж.

Судя по данным аэропорта Красноярск, в Новосибирск из краевой столицы также летают S7 и Utair.

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