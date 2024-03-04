Елена Попенко: Как связаны между собой секс и деньги?

Эзотерики хайпуют на теме связи секса и денег. Правда ли: чем больше сексуальной энергии, тем выше доход? Как это работает? Что конкретно нужно делать? Рассказывает Елена Попенко, коуч-сексолог.

В 2023 продажи антидепрессантов и седативных препаратов выросли на 30% по сравнению с 2022. Данные привели «Известия», но и без этих цифр многие наверняка чувствуют – психика порой не справляется. Причины могут быть разные, а вот следствия, как правило – похожи: болезни, апатия, раздражительность, низкая работоспособность. Последнее напрямую влияет на уровень доходов.

Тренировать телесный интеллект, развивать соединенность с физическим состоянием – один из способов борьбы со стрессом, который представляется интересным и полезным. Этому в том числе учит Елена Попенко, коуч-сексолог, йогатерапевт, преподаватель тантрики и женских сексуальных практик. Сегодня Елена расскажет о теме, которая, возможно, кому-то покажется триггерной. Тем не менее, разбираемся с нашим экспертам, что в связке «деньги — секс» является мифом, а что можно и попрактиковать.

— Сексуальность и деньги – любимая тема. Когда я стала заниматься ею открыто, перестала стесняться и начала говорить, что люблю деньги и всю сознательную жизнь изучаю сексуальность, мои доходы выросли «в иксы» (как модно говорить в инфобизнесе).

Да, я учу женщин красиво жить во всех смыслах этого слова – в том числе и получать красивые оргазмы. Называю это состояние «секс с жизнью»: чувствуешь себя классно всегда, а весь мир будто хочет тебя. Хотя и буквально тоже!

Представьте, какое это огромное удовольствие – просто жить, жить в человеческом теле.

Так как же это самое состояние связано с деньгами? И действительно ли, чем больше сексуальной энергии, тем больше денег? А как же всякие герои-любовники без гроша в кармане, которые за ресторан заплатить не могут? Секса много, а денег нет. Не работает система? Получается, эзотерики, которые так распиарили эту тему – врут? А если нет, что именно нужно делать, чтобы схема работала? Не маткой же дышать? Или применять какие-то секретные медитации, чтобы трансформировать сексуальную энергию?

Так вот, система работает. Просто не каждый, изучая ее, добирается до сути. Давайте углубимся, хотя бы ради праздного интереса.

Если зациклиться только на сексуальном центре, у вас в этой сфере все будет великолепно. Но что, если посмотреть на вопрос шире?

Какие понятия связаны со словом «секс»? Возбуждение, удовольствие, наслаждение. А удовольствие, наслаждение дает нашему телу множество вещей – вкусная еда, красивая одежда, танцы, природа, массаж, фитнес... И, разумеется, собственно, секс. Когда мы радуем себя, то меняем гормональный фон. И вот уже внутри тела – потрясающий коктейль: эндорфин, окситоцин, тестостерон, дофамин. Самочувствие волшебное, летаешь как на крыльях, глаза светятся.

Легкость, уверенность, энергия, драйв! Я все могу! Вот оно, состояние влюбленности в жизнь и в себя. Знакомо такое ощущение? Вспомните первую любовь, там это точно было.

Это и есть состояние влечения, влюбленности, только не к какому-то человеку – а к собственной жизни. Весь мир хочет меня! А еще он показывает: вокруг есть все для того, чтобы было кайфово. Наслаждайся! Под горячим душем постой и осознай в моменте, как приятно, когда струйки горячей воды стекают по телу. Или холодной! Тоже супер!

Кофе ароматный с корицей щекочет нос. Замедлись и вдохни. На солнце десять минут посиди, с восхищением посмотри на облака или звезды. Как красиво! Сразу почувствуете прилив энергии – это выброс «гормонов счастья». Собственно, они и отвечают за нашу сексуальную энергию. Вполне телесное, физиологичное состояние, а не что-то там эфемерно-неуловимое. Такая вот «великая тайна».

Кажется, все просто. А вы часто бываете в таком состоянии? 90% людей живут в апатии и подавленности, когда вставать не хочется, и самая большая мечта – выспаться. Они не эффективны в своей работе, да и сама работа нелюбимая – о какой финансовой успешности может идти речь? Я сама так жила когда-то.

Так вот, пока одни мечтают выспаться и даже в глубине души готовы заболеть ради этого, — другие мечтают увидеть китов. И не спят от радостного возбуждения даже в самом длинном перелете. Когда человек чувствует себя так, к нему приходит огромное число идей, причем мгновенно. Работает. У меня всегда множество классных идей.

Сексуальные люди в широком смысле хотят всего, им нравится жить, с удовольствием воплощать свои идеи, мечты, желания, цели. У них есть энергия на это, и «секретный секрет» этой энергии – гормональный коктейль. Теперь видите связь сексуальности и денег? Логика оказалась не столь примитивной, как вы представляли, правда? Цепочка выглядит так: «гормоны счастья» помогают появиться крутым идеям, а воплощение этих идей выводит человека на принципиально иной уровень дохода.

Что, так просто? Никакой эзотерики, сплошной труд? Расходимся, про дыхание матки не будет.

Но что же конкретно делать? Раскачивать либидо. Конечно, речь идет не о примитивном смысле этого слова. Предлагаю учиться радоваться жить. Узнавать свое тело, расширять его возможности, диапазон чувствительности. И будет вам счастье. К слову, количество денег вообще окажется не самым главным маркером (хотя их будет более, чем достаточно). Вы будете в восторге от яркой, наполненной впечатлениями жизни.

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