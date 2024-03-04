В СФУ появится стипендия предпринимателя Александра Сысоева

Александр Сысоев стал стратегическим партнёром Института гастрономии Сибирского федерального университета. Он вошел в попечительский совет Фонда развития Института.

Сысоев будет поддерживать стипендией молодые таланты и принимать участие в вовлечении индустриальных партнёров, сообщили в Институте гастрономии.

Фонд развития в учебном учреждении создали в 2023 для модернизации образовательных программ, развития талантов студентов и сотрудников, создания благоприятной среды для взаимодействия бизнеса и образования.

Я всегда хотел поддерживать талантливых студентов. И наконец-то это осуществится — например, появится стипендия Александра Сысоева (хотя понимаю, что все будут ее называть Сысоевской)», — прокомментировал сам Александр Сысоев.