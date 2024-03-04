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В СФУ появится стипендия предпринимателя Александра Сысоева

В СФУ появится стипендия предпринимателя Александра Сысоева
Иллюстрация: Институт гастрономии СФУ

Александр Сысоев стал стратегическим партнёром Института гастрономии Сибирского федерального университета. Он вошел в попечительский совет Фонда развития Института.

#НОВОСТИ
Сысоев будет поддерживать стипендией молодые таланты и принимать участие в вовлечении индустриальных партнёров, сообщили в Институте гастрономии.
 
Фонд развития в учебном учреждении создали в 2023 для модернизации образовательных программ, развития талантов студентов и сотрудников, создания благоприятной среды для взаимодействия бизнеса и образования.
Я всегда хотел поддерживать талантливых студентов. И наконец-то это осуществится — например, появится стипендия Александра Сысоева (хотя понимаю, что все будут ее называть Сысоевской)», — прокомментировал сам Александр Сысоев.

Справка

 
Александр Сысоев — российский предприниматель, инвестор и бизнес-ангел, ресторанный эксперт. Он создатель таких Telegram-каналов, как «СысоевFM», «СысоевFM в Петербурге», The Mixology, The Wineology и другие. Он известный инвестор (в портфеле больше 60 проектов), создатель российского ресторанного фестиваля и ресторанного гида GreatList.ru.
 

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Автор: Петр Савельев
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