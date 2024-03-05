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Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 20%

Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 20%
Иллюстрация: Елена Калькаева / аэропорт Красноярск

В феврале 2024 пассажиропоток международного аэропорта Красноярск вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023, но в сравнении с январем, снизился.

#НОВОСТИ
В феврале через воздушную гавань прошло 275 587 человек, в январе 2024 — 300 346 пассажиров, в феврале 2023 — 229 246, сообщили в пресс-службе аэропорта.
 
Количество самолетовылетов выросло на 21% в сравнении с февралем 2023 — 1347 против 1116. Но в сравнении с январем 2024 — 1453 самолетовылета, показатель снизился. 
 
Из Красноярска чаще всего летали в Москву, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Пхукет, Сочи и Норильск. В лидерах по количеству перевезенных пассажиров — авиакомпания «Россия» (75 462 человек), затем идут «Аэрофлот» (53 355 человек), Utair (26 075), S7 (23 694), «КрасАвиа» (20 491) и NordStar (17 461).
 
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Автор: Петр Савельев
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