Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 20%

В феврале 2024 пассажиропоток международного аэропорта Красноярск вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023, но в сравнении с январем, снизился.

В феврале через воздушную гавань прошло 275 587 человек, в январе 2024 — 300 346 пассажиров, в феврале 2023 — 229 246, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Количество самолетовылетов выросло на 21% в сравнении с февралем 2023 — 1347 против 1116. Но в сравнении с январем 2024 — 1453 самолетовылета, показатель снизился.

Из Красноярска чаще всего летали в Москву, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Пхукет, Сочи и Норильск. В лидерах по количеству перевезенных пассажиров — авиакомпания «Россия» (75 462 человек), затем идут «Аэрофлот» (53 355 человек), Utair (26 075), S7 (23 694), «КрасАвиа» (20 491) и NordStar (17 461).

Читайте также: