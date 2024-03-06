В центре Красноярска открылся бутик элитного парфюма
Магазин Fragrance находится на первом этаже исторического здания на проспекте Мира. Торговую точку позиционируют как бутик элитного парфюма.
В ТРЦ «Планета» 2 марта открылись магазины одежды и парфюмерии. Так, теперь в торговом комплексе есть магазин российского бренда мужской одежды и аксессуаров Lexmer.
Елена Буркина: NANOASIA — косметика будущего
Инновации и нанотехнологии меняют подход к красоте, а бизнес «на молодости» растет из года в год. Но сегодня мы все чаще говорим об экологичном отношении к своей внешности.
Когда в Красноярске откроется Hoff? «ДК» разобрался, как конкурент IKEA изменит рынок
На рынок товаров для дома и ремонта Красноярска заходит крупный игрок — сеть Hoff. «ДК» узнал подробности запуска проекта и поговорил с экспертами рынка о главных тенденциях и конкурентной среде.