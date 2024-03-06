В центре Красноярска открылся бутик элитного парфюма

Магазин Fragrance находится на первом этаже исторического здания на проспекте Мира. Торговую точку позиционируют как бутик элитного парфюма.

Там представлены ароматы различных парфюмерных домов мира и средства по уходу. Среди марок в парфюмерном бутике — Gravel, House 4711, Bois 1902, Fort & Manle, Francesca Bianchi. Уточняется, что часть брендов представлены в Красноярске впервые.

Торговая точка находится в «Торговом доме Смирновых». Исторический объект был построен в 1886-1987 для купца Смирнова.

Судя по справочнику 2ГИС, в Красноярске есть еще магазин Bogache, который также позиционирует себя как парфюмерный бутик.

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