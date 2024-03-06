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В центре Красноярска открылся бутик элитного парфюма

В центре Красноярска открылся бутик элитного парфюма
Иллюстрация: соцсети Fragrance

Магазин Fragrance находится на первом этаже исторического здания на проспекте Мира. Торговую точку позиционируют как бутик элитного парфюма.

#НОВОСТИ
Там представлены ароматы различных парфюмерных домов мира и средства по уходу. Среди марок в парфюмерном бутике — Gravel, House 4711, Bois 1902, Fort & Manle, Francesca Bianchi. Уточняется, что часть брендов представлены в Красноярске впервые.
 
Торговая точка находится в «Торговом доме Смирновых». Исторический объект был построен в 1886-1987 для купца Смирнова.
 
Судя по справочнику 2ГИС, в Красноярске есть еще магазин Bogache, который также позиционирует себя как парфюмерный бутик.
 
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Автор: Петр Савельев
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