Безработица в Красноярском крае оказалась одной из самых низких в РФ

Регион вошел в десятку территорий страны с наименее выраженной долей незанятого населения. Из Сибирского федерального округа в нее попала еще только Хакасия.

По итогу 4К 2024 уровень безработицы в Красноярском крае составил 1,7%. Это второе место по Сибири и седьмое по России, сообщили в агентстве «РИА Рейтинг».

Из сибирских регионов в первую десятку (чем ниже показатель, тем выше место) попала только Хакасия с долей незанятого населения 1,5%. Это пятое место по стране. Лидирует же по РФ Чукотка — 1%. В территориях, идущих ниже нее, — это ЯНАО, Санкт-Петербург и Нижегородская область — уровень безработицы такой же, как у Хакасии.

Перед Красноярским краем в рейтинге стоит Москва с теми же 1,7%, но меньшим сроком поиска работы — 5,8 месяца против 4,9 месяца соответственно.

Отметим также, что за год уровень безработицы в крае сократился на 0,9 п.п. Это довольно средний результат, отмечаемый в ряде территорий РФ.

Сложнее всего из сибирских регионов с рабочими местами в республике Алтай, где безработица находится на уровне 8,5%. Чуть легче — 5,1% — в Туве. Также в тройке антилидеров СФО по этому показателю Иркутская область — 3,6%.

По стране же самая тяжелая ситуация с безработицей в Ингушетии (27,4%), Дагестане (12,5%) и Чечне (10,4%).

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В сравнении с 2023 прирост вкладов составил практически 19% — с таким показателем Красноярский край опустился на 41 место в рейтинге. В 2022/23 регион не «вылетал» из третьей десятки.