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Сосновоборск стал первым городом в России с полноценной инфраструктурой для сбора пластика

Сосновоборск стал первым городом в России с полноценной инфраструктурой для сбора пластика
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сосновоборск стал пилотной площадкой, где создали инфраструктуру, полностью закрывающую потребности населения по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

#НОВОСТИ
Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 
 
Ранее в городе установили фандоматы, работающие с применением искусственного интеллекта. Это проект российской компании — производителя и оператора оборудования по сбору вторсырья совместно с администрацией Сосновоборска. Как рассказал Иван Гусаков, управляющий партнер Ecoplatform, за это время жители сдали на переработку четверть миллиона бутылок и банок. По расчетам экспертов, столько использованной тары появляется в городе за месяц.
Проект доказал, что вести экологичный образ жизни люди хотят и могут, вне зависимости от размеров города, в котором живут. У нас получилось создать хорошо отлаженную, работающую систему по сбору вторсырья, которая не требует вложений бюджетных средств», — отметил Иван Гусаков. 
Напомним, что подобные фандоматы начали устанавливать и в Красноярске. Например, на железнодорожном вокзале и в аэропорту Красноярск.
 
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Автор: Петр Савельев
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