В Красноярске 80% онлайн-зоомагазинов торгуют ветпрепаратами без лицензии

Также были замечены лекарства с истекшим сроком регистрации.

С начала 2024 в Красноярске было обнаружено 98 интернет-зоомагазинов, продававших ветеринарные препараты без лицензии, сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, которое контролирует этот вопрос.

«На этих сайтах без лицензии продавали лечебные шампуни, инсектоакарицидные, антигельминтные, гормональные препараты, капли для глаз. А на одном из них предлагался лекарственный препарат „БОНХАРЕН“ с истекшим сроком регистрационного удостоверения», — рассказали в ведомстве.

Информация об этих интернет-площадках направлена в Роскомндзор для их блокировки.

Также в Россельхознадзоре рассказали, что с начала года на предмет лицензирования торговли ветпрепаратами и контроля за продажей тех из них, что запрещены на территории РФ, было проверено 126 сайтов.

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