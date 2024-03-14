«Деловой квартал» определил лидеров бьюти-рынка Красноярска
Издание «Деловой квартал» составило рейтинг ведущих клиник эстетической медицины Красноярска.
Бьюти-рынок Красноярска держит лицо, несмотря на турбулентные времена. Салоны красоты и косметологические клиники нашли альтернативу ушедшим из России оборудованию и производителям.
Красота в условиях санкций. Как бьюти-рынок Красноярска работает в новых реалиях?
Работающая на импортном оборудовании и расходниках, сфера бьюти-услуг одной из первых ощутила на себе последствия геополитической встряски. Справился ли с ними бьюти-рынок Красноярска?
Елена Кангун, Виталий Андриянов, Наталья Егорова о главных бьюти-трендах в Красноярске
Руководители крупнейших косметологических клиник Красноярска рассказали DK.RU о самых востребованных бьюти-процедурах и новейших тенденциях в уходе за лицом и телом.