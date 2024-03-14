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«Деловой квартал» определил лидеров бьюти-рынка Красноярска

«Деловой квартал» определил лидеров бьюти-рынка Красноярска
Иллюстрация: freepik.com

Издание «Деловой квартал» составило рейтинг ведущих клиник эстетической медицины Красноярска.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В итоговую версию рейтинга вошли восемь клиник, оказывающих услуги в области эстетической медицины (косметологии, SPA и пластической хирургии). Основным ранжирующим показателем в исследовании стало количество пациентов/клиентов по направлению эстетической медицины в 2023. Тройку лидеров возглавила сеть SPA-wellnes центров «Бархатный сезон». На втором месте клиника эстетической медицины «Триумф», на третьем – многопрофильная клиника effi
 
Также в рейтинге были рассмотрены и другие показатели деятельности клиник. В том числе объем инвестиций в технологичное медоборудование, штатная численность сотрудников с медобразованием, количество сложных хирургических операций в 2023. 
 
Ознакомиться с полной версией рейтинга, а также с экспертными мнениями игроков рынка можно по ссылке.  
 
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Автор: Петр Савельев
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