«Деловой квартал» определил лидеров бьюти-рынка Красноярска

Издание «Деловой квартал» составило рейтинг ведущих клиник эстетической медицины Красноярска.

В итоговую версию рейтинга вошли восемь клиник, оказывающих услуги в области эстетической медицины (косметологии, SPA и пластической хирургии). Основным ранжирующим показателем в исследовании стало количество пациентов/клиентов по направлению эстетической медицины в 2023. Тройку лидеров возглавила сеть SPA-wellnes центров «Бархатный сезон». На втором месте клиника эстетической медицины «Триумф», на третьем – многопрофильная клиника effi.

Также в рейтинге были рассмотрены и другие показатели деятельности клиник. В том числе объем инвестиций в технологичное медоборудование, штатная численность сотрудников с медобразованием, количество сложных хирургических операций в 2023.

Ознакомиться с полной версией рейтинга, а также с экспертными мнениями игроков рынка можно по ссылке

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