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Сергей Белоголовцев встретился с шеф-поварами Красноярска

Сергей Белоголовцев встретился с шеф-поварами Красноярска
Иллюстрация: belogolovtsev.com

Сергей Белоголовцев снял в Красноярске новый выпуск программы «Вкусная Россия». В нашем городе он погрузился в гастрономическую культуру и познакомился с локальными рецептами.

#НОВОСТИ
Так, телеведущий встретился с известными шеф-поварами Красноярска и узнал рецепты приготовления местных блюд. Например, сугудая – рыбной закуски из енисейского муксуна с маринованными яблоками. Его он готовил с Николаем Бобровым, бренд-шефом ресторана Tunguska.
 
Кроме того, вместе с Григорием Кимом, бренд-шефом группы Enjoy Group, Сергей Белоголовцев приготовил салат чафан c говядиной и морковью по-корейски.
 
Помимо того, телеведущий побывал в Институте гастрономии СФУ, где также приготовил несколько блюд со студентами.
В Красноярском крае живут представители 147 национальностей, поэтому традиционная местная кухня очень разнообразная», — отметил в передаче Сергей Белоголовцев.
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Автор: Петр Савельев
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