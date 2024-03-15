Сергей Белоголовцев встретился с шеф-поварами Красноярска

Сергей Белоголовцев снял в Красноярске новый выпуск программы «Вкусная Россия». В нашем городе он погрузился в гастрономическую культуру и познакомился с локальными рецептами.

Так, телеведущий встретился с известными шеф-поварами Красноярска и узнал рецепты приготовления местных блюд. Например, сугудая – рыбной закуски из енисейского муксуна с маринованными яблоками. Его он готовил с Николаем Бобровым, бренд-шефом ресторана Tunguska.

Кроме того, вместе с Григорием Кимом, бренд-шефом группы Enjoy Group, Сергей Белоголовцев приготовил салат чафан c говядиной и морковью по-корейски.

Помимо того, телеведущий побывал в Институте гастрономии СФУ, где также приготовил несколько блюд со студентами.

В Красноярском крае живут представители 147 национальностей, поэтому традиционная местная кухня очень разнообразная», — отметил в передаче Сергей Белоголовцев.

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