В новостройках Красноярска остаются нераспроданными 64% квартир
Эксперты аналитической платформы bnMAP.pro оценили востребованность нового жилья в городах-миллионниках.
Дом с авторскими фресками, коттедж с инсталляцией Василия Слонова, усадьба с прудом для карпов — DK. RU проанализировал предложения на красноярском рынке элитной недвижимости в марте`2024.
На дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисы
Земли дачных массивов вблизи СФУ активно приобретает строительная компания «Сибиряк». По новым правилам застройки теперь здесь можно возводить многоквартирные дома и офисные здания.
Инвестиция в красивую жизнь: что есть на участке земли за 220 млн
Объявление о продаже земельных участков под инвестиционный проект застройки за 220 млн рублей появилось на Авито в конце января. Разбираемся, из чего складывается такая сумма и стоит ли оно того.