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В новостройках Красноярска остаются нераспроданными 64% квартир

В новостройках Красноярска остаются нераспроданными 64% квартир
Иллюстрация: onlyyouqj / ru.freepik.com

Эксперты аналитической платформы bnMAP.pro оценили востребованность нового жилья в городах-миллионниках.

#НОВОСТИ
Третье место по доле нераспроданных остатков занял Красноярск, пишет «РБК-Недвижимость». У нас, по данным экспертов, остаются непроданными 64% квартир в новых домах. В Красноярске площадь таких квартир составляет 867,6 тыс. кв. м при проектируемых 4,5 млн кв. м. Чтобы распродать их потребуется от 1,4 до 2,8 года.
 
Больше всего свободной недвижимости в Краснодаре — 67%. Сейчас там строится и проектируется около 4,5 млн кв. м жилья, из них около 3 млн кв. м остается нераспроданным.
 
Второе место занял Воронеж — 66%. Минимальная доля нераспроданных квартир оказалась в Нижнем Новгороде (49%). Москва заняла предпоследнюю строчку с показателем 54%.
 
Для расчетов эксперты использовали текущий проектный объем (кв. м в стадии строительства) в 16 городах-миллионниках, из которого вычитался метраж заключенных сделок. Сделки учитывались по данным Росреестра.
 
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Автор: Петр Савельев
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