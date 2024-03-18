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Под Красноярском создадут научно-производственный центр

Под Красноярском создадут научно-производственный центр
Иллюстрация: evening_tao / ru.freepik.com

Компания «Брайт Энерго» намерена возвести научно-производственный центр на территории Емельяновского района. Инвестпроект сопровождает Корпорация развития Енисейский Сибири.

#НОВОСТИ
Планируется, что под Красноярском создадут производственную цепочку полного цикла для изготовления высокотехнологичной продукции в энергетике. В кластер войдет производственный цех, научный и образовательный комплекс. Объем инвестиций составляет 5 млрд рублей, срок реализации – до 2025.
В первую очередь нашу компанию интересует кооперация с организациями научно-образовательного комплекса Красноярского края для систематизации наших научных разработок и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также, конечно, для кадрового обеспечения наших проектов», — рассказал Алексей Кузьмин, первый заместитель директора «Брайт Энерго».
Сейчас достигнута договоренность о заключении соглашения с СФУ по вопросам совместных научно-исследовательских работ и подготовки кадров, формирования технического задания на разработку линии по производству специализированной кабельной продукции.

Справка

 
Компания «Брайт Энерго» создана в 2014, зарегистрирована в Красноярске. Основное направление деятельности — комплексные поставки для нужд электросетевых организаций, а также строительно-монтажных работ. Компания работает, как с небольшими предприятиями, так и крупными.
 

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Автор: Петр Савельев
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