Под Красноярском создадут научно-производственный центр
Компания «Брайт Энерго» намерена возвести научно-производственный центр на территории Емельяновского района. Инвестпроект сопровождает Корпорация развития Енисейский Сибири.
В первую очередь нашу компанию интересует кооперация с организациями научно-образовательного комплекса Красноярского края для систематизации наших научных разработок и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также, конечно, для кадрового обеспечения наших проектов», — рассказал Алексей Кузьмин, первый заместитель директора «Брайт Энерго».
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