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Расходы в бюджете Красноярского края превысят 450 млрд рублей

Расходы в бюджете Красноярского края превысят 450 млрд рублей
Иллюстрация: Racool_studio / www.freepik.com

Правительство края представило проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2024 и плановый период 2025...2026. Документ направлен в Законодательное Собрание.

#НОВОСТИ
Правительство края представило проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2024 и плановый период 2025...2026. Документ направлен в Законодательное Собрание.
 
Новые параметры главного финансового документа выглядят следующим образом:
  • доходы вырастут на 0,5 млрд рублей и достигнут 379,7 млрд рублей;
  • расходы увеличены на 13,7 млрд рублей и составят 450,9 млрд рублей.
Дополнительные средства поступили из федерального бюджета. Например, 300 млн рублей, в том числе на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию школ, социальные выплаты. Также на расходы предусмотрены собственные средства края. Источником финансирования дефицита будут остатки средств на начало 2024. 
 
Около 3 млрд рублей пойдет на социальную сферу. Например, финансирование на здравоохранение увеличивается на 1,2 млрд рублей, основная часть из них – 800 млн рублей – пойдет на покупку льготных лекарств.
 
Почти столько же – 1,2 млрд рублей – выделили на образование (капитальные ремонты и оснащение оборудованием школ, благоустройство территорий отремонтированных учебных заведений, антитеррористическую защищенность, покупку учебников).
 
В корректировку также вошли расходы в 2,9 млрд рублей на строительство (реконструкцию) и разработку проектной документации различных объектов. Еще 1,1 млрд рублей направят на увеличение дорожного фонда края.
 
Капитальные расходы учреждений социальной сферы при корректировке увеличили более чем на 1 млрд рублей. Почти столько же направят на реализацию проектов социально-экономического развития «опорных» городов, покупку спецтехники и благоустройство территорий. 
 
На экологию направят 600 млн рублей, а на молодежную политику – 300 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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