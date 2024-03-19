Расходы в бюджете Красноярского края превысят 450 млрд рублей
Правительство края представило проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2024 и плановый период 2025...2026. Документ направлен в Законодательное Собрание.
Правительство края представило проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2024 и плановый период 2025...2026. Документ направлен в Законодательное Собрание.
Новые параметры главного финансового документа выглядят следующим образом:
- доходы вырастут на 0,5 млрд рублей и достигнут 379,7 млрд рублей;
- расходы увеличены на 13,7 млрд рублей и составят 450,9 млрд рублей.
Дополнительные средства поступили из федерального бюджета. Например, 300 млн рублей, в том числе на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию школ, социальные выплаты. Также на расходы предусмотрены собственные средства края. Источником финансирования дефицита будут остатки средств на начало 2024.
Около 3 млрд рублей пойдет на социальную сферу. Например, финансирование на здравоохранение увеличивается на 1,2 млрд рублей, основная часть из них – 800 млн рублей – пойдет на покупку льготных лекарств.
Почти столько же – 1,2 млрд рублей – выделили на образование (капитальные ремонты и оснащение оборудованием школ, благоустройство территорий отремонтированных учебных заведений, антитеррористическую защищенность, покупку учебников).
В корректировку также вошли расходы в 2,9 млрд рублей на строительство (реконструкцию) и разработку проектной документации различных объектов. Еще 1,1 млрд рублей направят на увеличение дорожного фонда края.
Капитальные расходы учреждений социальной сферы при корректировке увеличили более чем на 1 млрд рублей. Почти столько же направят на реализацию проектов социально-экономического развития «опорных» городов, покупку спецтехники и благоустройство территорий.
На экологию направят 600 млн рублей, а на молодежную политику – 300 млн рублей.
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