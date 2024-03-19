«Енисейинвест» требует с минприроды Красноярского края более 25 млн рублей

К Министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края поступил иск от компании «Енисейинвест». Компания пытается взыскать более 25 млн рублей неосновательного обогащения.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда края, компания и министерство заключили ряд договоров купли-продажи лесных насаждений. По условиям контракта было предусмотрено, что продавец обязан передать лесные насаждения в собственность покупателя, то есть компании «Енисейинвест». Сумма контракта составила 25,3 млн рублей.

Но, по словам представителей компании, уже после подписания документов во время обследования лесных насаждений выяснилось, что из-за сильной грозы с ветром пострадало 93,22% от всего запаса древесины, переданной по договорам. После этого компания обратилась в министерство с просьбой о расторжении договоров.

Министерство отказалось, сославшись на то, что обязательства были исполнены. При подписании актов какие-либо претензии к качеству лесных насаждений не было, а риск случайной гибели несет уже покупатель.

Теперь компания требует взыскать сумму по контракту и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 млн рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 27 апреля.

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