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S7 открыла распродажу авиабилетов из Красноярска

S7 открыла распродажу авиабилетов из Красноярска
Иллюстрация: thailand-good.ru

Авиакомпания S7 открыла распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска — можно сэкономить на полетах в Новосибирск, Иркутск и Братск.

#НОВОСТИ

Авиабилеты со скидками можно найти на рейсы с 25 марта 2024.

Распродажа состоится 20 и 21 марта 2024.

Билет в обе стороны без багажа в Новосибирск обойдется в 6 645 рублей, в Иркутск — от 7 219, в Братск — от 6 405.

С багажом билет стоит на 3…3,5 тыс. рублей дороже.

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Автор: Петр Савельев
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