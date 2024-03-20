S7 открыла распродажу авиабилетов из Красноярска

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Авиакомпания S7 открыла распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска — можно сэкономить на полетах в Новосибирск, Иркутск и Братск.