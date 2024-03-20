S7 открыла распродажу авиабилетов из Красноярска
Авиакомпания S7 открыла распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска — можно сэкономить на полетах в Новосибирск, Иркутск и Братск.
Авиабилеты со скидками можно найти на рейсы с 25 марта 2024.
Распродажа состоится 20 и 21 марта 2024.
Билет в обе стороны без багажа в Новосибирск обойдется в 6 645 рублей, в Иркутск — от 7 219, в Братск — от 6 405.
С багажом билет стоит на 3…3,5 тыс. рублей дороже.
Читайте далее
-
Из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Пермь и Самару
Новые рейсы запустят в начале июня. Летать будут до конца лета.06.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Из Красноярска могут запустить рейсы в Самарканд
Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков к международным перелетам. Среди новых направления из Красноярска значится Самарканд (Узбекистан).15.03.2024Новости ДККрасноярск
-
«КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Монголию и летом
Краевой перевозчик анонсировал летние рейсы в Монголию. «КрасАвиа» продолжит летать в столицу Монголии — Улан-Батор — и в летнем сезоне.06.03.2024Новости ДККрасноярск