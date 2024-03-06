Из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Пермь и Самару

Новые рейсы запустят в начале июня. Летать будут до конца лета.

Авиакомпания «Россия» летом 2024 начнет летать из Красноярска в Пермь и Самару. Соответствующие рейсы появились в сетке красноярского аэропорта.

Прямые перелеты в Пермь стартуют 4 июня. Выполняться они будут по вторникам и пятницам. А в Самару — с 3 июня, в понедельник и пятницу.

На сегодня «Россия» — единственная авикомпания, которая планирует запустить из Красноярска прямые рейсы в эти города. Ранее добраться до них можно было только через Москву. Цена билетов туда и обратно на такие перелеты начиналась от 12 844 рублей (Пермь) и 16 960 рублей (Самара). В пути человек находился 8... 9 часов. Теперь же время в пути сократится более чем вдвое.

Сколько будут стоить билеты на новые рейсы, не ясно — для бронирования на сайте авиакомпании они пока не доступны.

Добавим, что «Россия» входит в группу «Аэрофлот», которая с мая 2021 развивает в Красноярске свой региональный хаб. В ее («России») сетке прямые перелеты из Красноярска в 32 города РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Материнская же компания (под своим именем) летает только в Москву, Санкт-Петербург, Бангкок и Пхукет.

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