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«КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Монголию и летом

«КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Монголию и летом
Иллюстрация: ДК

Краевой перевозчик анонсировал летние рейсы в Монголию. «КрасАвиа» продолжит летать в столицу Монголии — Улан-Батор — и в летнем сезоне.

#НОВОСТИ
Полеты в Монголию будут выполняться по средам, а обратно – по четвергам. На направлении будут летать АTR-42. Время в пути — чуть более 3 часов. 
 
Стоимость билета в одну сторону начинается от 12 375 рублей.
 
Напомним, рейсы в Улан-Батор «КрасАвиа» запустила в мае 2023. До этого туда из Красноярска не было прямых регулярных рейсов.

Справка

 
«КрасАвиа» является региональной авиакомпанией, базирующейся в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. В маршрутной сети авиакомпании более 30 направлений. По итогам 2023 авиакомпания перевезла 491 тыс. человек.
 

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Автор: Петр Савельев
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