«КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Монголию и летом

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Краевой перевозчик анонсировал летние рейсы в Монголию. «КрасАвиа» продолжит летать в столицу Монголии — Улан-Батор — и в летнем сезоне.