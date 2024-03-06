«КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Монголию и летом
Краевой перевозчик анонсировал летние рейсы в Монголию. «КрасАвиа» продолжит летать в столицу Монголии — Улан-Батор — и в летнем сезоне.
Полеты в Монголию будут выполняться по средам, а обратно – по четвергам. На направлении будут летать АTR-42. Время в пути — чуть более 3 часов.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 12 375 рублей.
Напомним, рейсы в Улан-Батор «КрасАвиа» запустила в мае 2023. До этого туда из Красноярска не было прямых регулярных рейсов.
Справка
«КрасАвиа» является региональной авиакомпанией, базирующейся в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. В маршрутной сети авиакомпании более 30 направлений. По итогам 2023 авиакомпания перевезла 491 тыс. человек.
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