Из Красноярска могут запустить рейсы в Самарканд

Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков к международным перелетам. Среди новых направления из Красноярска значится Самарканд (Узбекистан).

Разрешение на полеты получила авиакомпания «Ред Вингс». В документе за подписью Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, сообщается, что допуск предоставлен до конца летнего сезона.

Сейчас из Красноярска в Самарканд никто из перевозчиков не летает. Но можно добраться в другие города: в Ташкент с «Россией» и «Уральскими авиалиниями» и в Фергану с «Узбекистон».

Кроме того, у компании «Роял флайт» отозван допуск на рейсы из Красноярска в Утапао, Каир, Самарканд, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Ларнаку, Санью, Денпасар, Занзибар, Джербу, Монастир.

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