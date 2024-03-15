Из Красноярска могут запустить рейсы в Самарканд
Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков к международным перелетам. Среди новых направления из Красноярска значится Самарканд (Узбекистан).
Разрешение на полеты получила авиакомпания «Ред Вингс». В документе за подписью Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, сообщается, что допуск предоставлен до конца летнего сезона.
Сейчас из Красноярска в Самарканд никто из перевозчиков не летает. Но можно добраться в другие города: в Ташкент с «Россией» и «Уральскими авиалиниями» и в Фергану с «Узбекистон».
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