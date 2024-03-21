Власти Красноярска предупреждают о сильном ветре: не паркуйтесь рядом с деревьями

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21 марта в Красноярске ожидается сильный порывистый ветер. Горожан просят с осторожностью передвигаться по улицам, обходить здания, где идет стройка или ремонт и рекламные щиты.