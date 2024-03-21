Власти Красноярска предупреждают о сильном ветре: не паркуйтесь рядом с деревьями
21 марта в Красноярске ожидается сильный порывистый ветер. Горожан просят с осторожностью передвигаться по улицам, обходить здания, где идет стройка или ремонт и рекламные щиты.
Предупреждение о том, что возможны падение деревьев и заборов, а также обрыв электрических проводов, появилось на сайте администрации Красноярска со ссылкой на метеорологические данные Среднесибирского УГМС.
Жителям города также рекомендуют:
- парковать автомобили дальше от деревьев
- обходить линии электропередач и оборвавшиеся провода
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при сильно ветре не проводить работы на высоких зданиях и конструкциях
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.
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