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Власти Красноярска предупреждают о сильном ветре: не паркуйтесь рядом с деревьями

Власти Красноярска предупреждают о сильном ветре: не паркуйтесь рядом с деревьями
Иллюстрация: ДК

21 марта в Красноярске ожидается сильный порывистый ветер. Горожан просят с осторожностью передвигаться по улицам, обходить здания, где идет стройка или ремонт и рекламные щиты.

#НОВОСТИ

Предупреждение о том, что возможны падение деревьев и заборов, а также обрыв электрических проводов, появилось на сайте администрации Красноярска со ссылкой на метеорологические данные Среднесибирского УГМС.

Жителям города также рекомендуют:

  • парковать автомобили дальше от деревьев
  • обходить линии электропередач и оборвавшиеся провода
  • при сильно ветре не проводить работы на высоких зданиях и конструкциях
     

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.

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Автор: Петр Савельев
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