Ущерб от урагана в Красноярском крае оценили почти в 68 млн рублей
Деньги на ликвидацию последствий выделят из регионального резервного фонда.
Ураган, который прошел по Красноярскому краю 19 ноября 2023, нанес ущерб в 67,8 млн рублей. Об этом сообщили в тегерам-канале Законодательного Собрания региона.
По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб — 67,8 млн. рублей. К счастью, обошлось без жертв», — отметил Алексей Додатко, спикер краевого парламента.
Он подчеркнул, что деньги на устранение последствий стихии в ближайшее время будут выделены из резервного фонда Красноярского края.
Жители региона, пострадавшие от урагана, также могут обратиться за матпомощью в размере 30 тыс. рублей.
Читайте также:
Последствия воскресного урагана в Красноярске обещают устранить до конца дня
В адрес оперативных служб поступило почти 3 тыс. сообщений о различных происшествиях.
Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.
Пассажиропоток городской электрички в Красноярске превысил 2 млн
Двухмиллионного пассажира встретили сегодня в Красноярске. В 2023 это произошло на месяц раньше, чем в 2022.