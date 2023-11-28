Ущерб от урагана в Красноярском крае оценили почти в 68 млн рублей

Деньги на ликвидацию последствий выделят из регионального резервного фонда.

Ураган, который прошел по Красноярскому краю 19 ноября 2023, нанес ущерб в 67,8 млн рублей. Об этом сообщили в тегерам-канале Законодательного Собрания региона.

По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб — 67,8 млн. рублей. К счастью, обошлось без жертв», — отметил Алексей Додатко, спикер краевого парламента.

Он подчеркнул, что деньги на устранение последствий стихии в ближайшее время будут выделены из резервного фонда Красноярского края.

Жители региона, пострадавшие от урагана, также могут обратиться за матпомощью в размере 30 тыс. рублей.

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