Оптимизация строгого режима: в Красноярском крае планируют сократить число колоний

За прошлый год число заключенных, отбывающих срок в пенитенциарных учреждениях Красноярского края сократилось на столько, что встал вопрос о закрытии нескольких.

ФСИН РФ рассматривает возможность полного закрытия в Красноярском крае трех колоний и сокращения еще двух. Об этом на сессии регионального Заксобрания рассказал краевой омбудсмен Марк Денисов.

Во ФСИН России на согласовании находится проект приказа о ликвидации трех учреждений — ИК-7, КП-10, ИК-16, а также участков колонии-поселения при ИК-31 и ИК-5, а также больницы при ИК-5», — сказано в докладе уполномоченного.

При этом Денисов отмечает, что на сегодня в крае действует 26 пенитенциарных учреждений, а количество отбывающих в них срок за 2023 сократилось на 17,5% — до 12 530. Причину этого омбудсмен усматривает в том числе и в СВО, куда заключенные могут отправиться служить по контракту.

Ущемления прав осужденных в желании закрыть выше названные колонии и участки Денисов не усматривает, отмечая в свое докладе, что в состав краевого ГУФСИН входят учреждения для содержания почти всех категорий заключенных. А вот персонал этих учреждений и жители населенных пунктов, где они расположены, пострадают, поскольку, например, ИК-7 в с. Арейском Емельяновского района и ИК-16 в п. Громадск Уярского района, по сути, являются градообразующими.

Что будет с жителями инфраструктуры этих сел, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос. [СВО] рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась», — цитирует Денисова НГС24.

Оперативно получить комментарии от ГУФСИН по Красноярскому краю, не удалось — сотрудники пресс-службы сейчас на учениях и пообещали связаться с DK.RU позднее.

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