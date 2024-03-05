Депутат из Красноярска пожаловалась Мизулиной на бар из-за танцев в образе монашки

Депутат Заксобрания Елена Пензина написала обращение в «Лигу безопасного интернета» Екатерины Мизулиной с просьбой проверить ночной клуб-бар Hood.

По словам Елены Пензиной, к ней обратились красноярцы, которым не понравилась программа бара. В частности в Telegram-каналах распространяется ролик с вечеринки, где танцовщица выступала в образе католической монашки. В социальных сетях бара его уже удалили.

В полиции сообщили, что после постов Пензиной в соцсетях они начали проверку.

Полиция проверяет информацию о возможных правонарушениях в одном из увеселительных заведений Красноярска.т Информация, содержащая, в том числе, фото- и видеоматериалы, зарегистрирована в дежурной части ОП №1 МУ МВД России «Красноярское» в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним , ранее в Красноярске закрыли бар «Элтон». На бар из-за вечеринки в честь 23 февраля пожаловалась Екатерина Мизулина. После неоднократных проверок собственники заведения решили его закрыть.

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