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В Красноярске снимут фильм о сотрудниках МЧС

В Красноярске снимут фильм о сотрудниках МЧС
Иллюстрация: Енисей кино

В Красноярске планируют снимать двадцатисерийный фильм под рабочим названием «Пять минут тишины. Леса и реки» кинокомпании «Приор Продакшн» (город Москва). Съемки будут идти по заказу НТВ.

#НОВОСТИ

Как рассказали в «Енисей кино», к съемкам приступят в мае 2024, они будут идти все лето. Это будет шестой сезон  приключенческой истории про сотрудников МЧС. История, которая развернется в Красноярском крае, будет основана на спасательных операциях на реке Енисей, тушении лесных пожаров и борьбе с браконьерством.

В последнее время на территории края снимают много фильмов, этому способствует и господдержка. В 2021 было подписано трехстороннее соглашение между губернатором, Агентством стратегических инициатив  и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в области развития кино- и телепроизводства в регионе. В 2022 депутаты ЗС края приняли закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае». В 2023 четыре компании получили субсидии на возмещение части затрат на производство фильма.

Справка

 
«Приор Продакшн» занимается кинопроизводством уже 15 лет. На счету компании 150 проектов, вышедших в телевизионный эфир. Среди них — «Военная разведка», «Любопытная Варвара», «Московские тайны», «Орлинская», «Кочевница», «Золотая кровь», «Старая гвардия», «Женщина в беде», сериалы «Беги!» и «Снег и пепел». Еще около 10 проектов компания намерена снять в 2024.
 

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Автор: Петр Савельев
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