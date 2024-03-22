В Красноярске снимут фильм о сотрудниках МЧС
В Красноярске планируют снимать двадцатисерийный фильм под рабочим названием «Пять минут тишины. Леса и реки» кинокомпании «Приор Продакшн» (город Москва). Съемки будут идти по заказу НТВ.
Как рассказали в «Енисей кино», к съемкам приступят в мае 2024, они будут идти все лето. Это будет шестой сезон приключенческой истории про сотрудников МЧС. История, которая развернется в Красноярском крае, будет основана на спасательных операциях на реке Енисей, тушении лесных пожаров и борьбе с браконьерством.
В последнее время на территории края снимают много фильмов, этому способствует и господдержка. В 2021 было подписано трехстороннее соглашение между губернатором, Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в области развития кино- и телепроизводства в регионе. В 2022 депутаты ЗС края приняли закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае». В 2023 четыре компании получили субсидии на возмещение части затрат на производство фильма.
Справка
12+
Читайте также:
«Лед Байкала» по-красноярски: гайд «Делового квартала»
Как создать незабываемые кадры, которые не уступят снимкам с Байкала, не выезжая из Красноярского края — в гайде «ДК». Внутри — места и рекомендации, как отыскать самый «фотогеничный» лед.
В Красноярске снимают фильм «Новогоднее письмо»
Красноярская кинокомпания «Мечта», известная по спортивной драме «Начать сначала», занимается производством еще одного фильма. Съемки проходят в столице края.
В Красноярске пройдут съемки детективного сериала
Две новые серии «Первый отдел-4» будут снимать в Красноярске с 30 октября по 8 ноября. Среди съемочных локаций - Николаевский мост, «Южный берег» и аэропорт.