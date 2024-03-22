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Арт-фестиваль «Воздух Сибири» соберет сотню гимнастов

Арт-фестиваль «Воздух Сибири» соберет сотню гимнастов
Иллюстрация: предоставила Людмила Прокофьева, президент Красноярской краевой федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта федерации

24 марта в рамках Арт-фестиваля «воздух Сибири» пройдет чемпионат и первенство Красноярска по пилонному спорту и воздушной гимнастике. Ожидается, что это станет одним из красивых событий недели.

#НОВОСТИ

Почти сотня атлетов в возрасте от 6 до 30 лет продемонстрируют свое мастерство. Судейская бригада объединит экспертов из Москвы, Абакана, Новосибирска. Мероприятие проводится два раза в год для спортсменов разных возрастных категорий. 

Воздушная гимнастика — один из активно развивающихся видов спорта, в который приходят все больше как детей и подростков, так и взрослых. Каждое соревнование — это буйство красок, эмоций, красивые костюмы, яркие номера и зрелищное событие», — рассказала Людмила Прокофьева, президент Красноярской краевой федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта федерации.

Мероприятие пройдет в ДК «Свердловский»  по адресу: ул. Вавилова, 1в.

Организатор мероприятия: Красноярская краевая федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта.

Генеральный партнер фестиваля «Гранада элит», официальный дилер Livan в Красноярске.

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Автор: Петр Савельев
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