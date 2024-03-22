Арт-фестиваль «Воздух Сибири» соберет сотню гимнастов
24 марта в рамках Арт-фестиваля «воздух Сибири» пройдет чемпионат и первенство Красноярска по пилонному спорту и воздушной гимнастике. Ожидается, что это станет одним из красивых событий недели.
Почти сотня атлетов в возрасте от 6 до 30 лет продемонстрируют свое мастерство. Судейская бригада объединит экспертов из Москвы, Абакана, Новосибирска. Мероприятие проводится два раза в год для спортсменов разных возрастных категорий.
Воздушная гимнастика — один из активно развивающихся видов спорта, в который приходят все больше как детей и подростков, так и взрослых. Каждое соревнование — это буйство красок, эмоций, красивые костюмы, яркие номера и зрелищное событие», — рассказала Людмила Прокофьева, президент Красноярской краевой федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта федерации.
Мероприятие пройдет в ДК «Свердловский» по адресу: ул. Вавилова, 1в.
Организатор мероприятия: Красноярская краевая федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта.
Генеральный партнер фестиваля «Гранада элит», официальный дилер Livan в Красноярске.
Читайте также:
-
Чемпион по фристайлу Никита Новицкий выступит на соревнованиях в Красноярске в марте`2024
Старт крупнейших соревнований по фристайлу «Кубок чемпионов» состоятся 23...24 марта. Сбор спортсменов и зрителей пройдет на трассах «Сопки»: туда прибудут представители России, Беларуси и Казахстана.20.03.2024Новости ДККрасноярск
-
HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».02.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске
Стала известна дата официального открытия нового красноярского хайкинга — экопарка «Юдинская долина» в Октябрьском районе.25.02.2024Новости ДККрасноярск