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Каков червец! Опасная партия экзотических фруктов доставлена в Красноярск

Каков червец! Опасная партия экзотических фруктов доставлена в Красноярск
Иллюстрация: gastritinform.ru

В Красноярск ввезли опасную партию питахайи. Фрукт более известен как глаз дракона. Об этом сообщают специалисты Россельхознадзора.

#НОВОСТИ

Партия экзотических фруктов прибыла из Китая. При досмотре специалисты обнаружили признаки заражения карантинным вредителем. Это червец Комстока или Мучнистый червец. Он оставляет на поверхности листьев и стеблей отходы своей жизнедеятельности – падь. Она становится пищей для грибков, которые вызывают дополнительные болезни растений. Чаще всего на них поселяется сажистый грибок. Червец, как правило, поражает такие культуры, как хурма, груша, яблоня, гранат, персик, виноград, свекла, морковь, картофель, шелковицы, катальпа, тополь.

Каков червец! Опасная партия экзотических фруктов доставлена в Красноярск 1

Сейчас зараженная партия проходит карантинное  фитосанитарное обеззараживание.

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Автор: Петр Савельев
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