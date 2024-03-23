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Президент выступил с видеообращением по поводу теракта в «Крокусе» (видео)

Президент выступил с видеообращением по поводу теракта в «Крокусе» (видео)
Иллюстрация: kremlin.ru

Владимир Путин объявил 24 марта 2024 днем общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

#НОВОСТИ

Напомним, вечером в пятницу 22 марта 2024 несколько человек, вооруженных автоматическим оружием, ворвались в концертный зал, открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, после чего в здании начался пожар, площадь которого составила 12+ тыс. кв. м. Огонь удалось остановить лишь на следующий день к 5 часам утра (по мск).

Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей — наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь.

Владимир Путин также добавил, что террористы задержаны: они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.

По данным ТГ@112, количество погибших достигло 150. По данным Маргариты Симоньян, главреда RT, их количество достигло 143. Как бы то ни было, эта цифра превышает число жертв в теракте в «Норд-Осте», где по официальным данным погибли 130 человек.

Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура.

Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас.

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Автор: Петр Савельев
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