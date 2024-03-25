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В красноярском микрорайоне «Покровский» построят детский сада на 190 мест

В красноярском микрорайоне «Покровский» построят детский сада на 190 мест
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Объект должен появится на карте города в июле 2025. Стоимость его строительства оценивается примерно в 360 млн рублей.

#НОВОСТИ

Власти Красноярска планируют построить детский сад в «Покровском». Объявление о поиске подрядчика для этой работы появилось на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, расположится новое дошкольное учреждение в районе дома по ул. Чернышевского, 67.

В красноярском микрорайоне «Покровский» построят детский сада на 190 мест 1

Под него отдадут участок площадью почти 10,3 тыс. кв. м. Само здание займет порядка 1,25 тыс. кв. м., а его полезная площадь составит почти 3,12 тыс. кв. м. Рассчитан новый детский сад на 190 мест.

Начальная цена контракта составляет 361,9 млн рублей. Определиться с подрядчиков мэрия планирует 11 апреля 2024. А все работы должны быть завершены к 15 июля 2025.

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Тема необходимости выработки новых правил развития социальной сферы внутри жилых районов силами девелоперов получила продолжение.

Красноярский край потратит на ремонт детсадов 200 млн рублей

Деньги намерены раздать всем дошкольным учреждениям муниципального уровня. Распределять будут в зависимости от количества воспитанников.

Вложить в будущее: станет ли образование интересно инвесторам

Частное детское образование традиционно стоит на развилке между социальной миссией и бизнесом. При каких условиях сфера станет интересна инвесторам, станут ли драйвером ее роста застройщики?

 

Автор: Петр Савельев
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