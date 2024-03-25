В красноярском микрорайоне «Покровский» построят детский сада на 190 мест

Объект должен появится на карте города в июле 2025. Стоимость его строительства оценивается примерно в 360 млн рублей.

Власти Красноярска планируют построить детский сад в «Покровском». Объявление о поиске подрядчика для этой работы появилось на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, расположится новое дошкольное учреждение в районе дома по ул. Чернышевского, 67.

Под него отдадут участок площадью почти 10,3 тыс. кв. м. Само здание займет порядка 1,25 тыс. кв. м., а его полезная площадь составит почти 3,12 тыс. кв. м. Рассчитан новый детский сад на 190 мест.

Начальная цена контракта составляет 361,9 млн рублей. Определиться с подрядчиков мэрия планирует 11 апреля 2024. А все работы должны быть завершены к 15 июля 2025.

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Деньги намерены раздать всем дошкольным учреждениям муниципального уровня. Распределять будут в зависимости от количества воспитанников.

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