«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске
Компания «РусГидро» продолжает обустраивать в Красноярском крае свой головной офис.
Очередным шагом к масштабной релокации энергетического гиганта стала закупка офисной мебели. Соответствующий лот размещен на сайте Госзакупок. Общая сумма контракта — более 712 млн рублей. Его заказчиком выступает АО «УК ГидроОГК» (входит в ПАО «РусГидро»).
Победитель торгов должен будет поставить компании почти 4,5 тыс. единиц мебели и комплектующих — от рабочих кресел и столов для сотрудников и руководителей до стеллажей и шкафов для хранения документов.
Как ранее рассказывал DK.RU, в 2023 «РусГидро» проводила аукционы на перепланировку и отделку квартир в жилом районе «Новоостровский» для сотрудников, которые переезжают в Красноярск из Москвы. Впервые о том, что компания планирует переводить головной офис в Красноярский край стало известно в 2022, а в 2023 компания подтвердила эти намерения. Офис компании будет размещена в здании на Театральной площади (ул.Перенсона, 2а), где ранее планировался запуск пятизвездочной гостиницы.
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Работами займется московская компания. Сумма контракта составила чуть меньше 8,3 млрд рублей.
«РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы
Компания подвела итоги аукционов на перепланировку и отделку квартир в жилом районе «Новоостровский» для сотрудников, которые переезжают в Красноярск из Москвы.
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