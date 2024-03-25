«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске

Очередным шагом к масштабной релокации энергетического гиганта стала закупка офисной мебели. Соответствующий лот размещен на сайте Госзакупок. Общая сумма контракта — более 712 млн рублей. Его заказчиком выступает АО «УК ГидроОГК» (входит в ПАО «РусГидро»).

Победитель торгов должен будет поставить компании почти 4,5 тыс. единиц мебели и комплектующих — от рабочих кресел и столов для сотрудников и руководителей до стеллажей и шкафов для хранения документов.

Как ранее рассказывал DK.RU, в 2023 проводила аукционы на перепланировку и отделку квартир в жилом районедля сотрудников, которые переезжают в Красноярск из Москвы. Впервые о том, что компания планирует переводить головной офис в Красноярский край стало известно в 2022, а в 2023 компания подтвердила эти намерения. Офис компании будет размещена в здании на Театральной площади (ул.Перенсона, 2а), где ранее планировался запуск пятизвездочной гостиницы.

Работами займется московская компания. Сумма контракта составила чуть меньше 8,3 млрд рублей.

«РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы

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