Красноярск накроет метель и сильный ветер

Метель и сильный западный ветер с порывами до 22 м/с накроет центральные районы Красноярского края, а также Красноярск.

По информации погодных сервисов, в течение суток температура воздуха в городе упадет больше, чем на 10 градусов. Во вторник утром в краевой столице будет -2 градуса, а к вечеру того же дня термометр покажет уже -10 градусов.

Читайте также:

Тендер появился на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит откапиталить сети уличного освещения на 4 участках.

В Красноярск пришла новая техника для уборки льда с тротуаров

Ее потенциальная производительность в 2,5 раза больше, чем у той, которая сегодня стоит на вооружении дорожников.

В Красноярске залатали ямы в центре и Копыловском мосту

Сегодня ночью убрали яму на Копыловском мосту, ул. Мира и Вейнбаума. Зимой используют технологию литого асфальтобетона.