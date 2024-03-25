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Красноярск накроет метель и сильный ветер

Красноярск накроет метель и сильный ветер
Иллюстрация: freepik.com

Согласно прогнозам метеорологов, во вторник 26 марта в столице региона ожидается непогода.

#НОВОСТИ
Метель и сильный западный ветер с порывами до 22 м/с накроет центральные районы Красноярского края, а также Красноярск.  
 
По информации погодных сервисов, в течение суток температура воздуха в городе упадет больше, чем на 10 градусов. Во вторник утром в краевой столице будет -2 градуса, а к вечеру того же дня термометр покажет уже -10 градусов. 
 
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Автор: Петр Савельев
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