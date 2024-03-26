Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
92,61
100,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жителей Красноярского края атакуют фейковыми предложениями стать террористом

Жителей Красноярского края атакуют фейковыми предложениями стать террористом
Автор фото: Racool_studio. Иллюстрация: freepik.com

Чаще всего объектом таких нападок становятся подростки. Письма им приходят из-за рубежа.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае зафиксирована массовая рассылка электронных писем с предложениями жителям совершить теракт. Об этом рассказали в региональной антитеррористической комиссии.

По информации ведомства, преимущественно такие сообщения рассылаются подросткам. Отправляют их с зарубежных адресов.

Каждое такое сообщение отрабатывается сотрудниками спецслужб, все они носят заведомо ложный характер и призваны вызвать панику среди населения. Ситуация под контролем правоохранительных органов, угрозы безопасности нет», — говорят в антитеррористической комиссии края.

Также ведомство призывает жителей края, при получении подобных писем, блокировать адреса, с которых они отправлены.

Подобные атаки зафиксированы также и в других городах России.

Читайте также:

Красноярский аэропорт ввел максимальный уровень безопасности в связи с терактом в Москве

В аэропорту Красноярска принято решение о введении максимального уровня безопасности. Это связано с трагическими событиями в Москве.

В Красноярске неизвестные сообщили о минировании здания Заксобрания

Здание Заксобрания края проверяют полицейские, Росгвардия и МЧС. Причиной этому стала поступившая информация о минировании здания.

В Красноярске будут судить двух лже-минеров школ в четырех городах России

В конце 2021 — начале 2022 они рассылали письма в различные социальные учреждения, сообщая о то, что те якобы заминированы

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в КрасноярскеВесна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске
  • Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края КотюковымНовак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Котюковым
  • На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспортаНа трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
  • В Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатойВ Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатой
  • Чемпионат и первенство «Воздух Сибири» соберут сотню гимнастовЧемпионат и первенство «Воздух Сибири» соберут сотню гимнастов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.