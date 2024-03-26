Жителей Красноярского края атакуют фейковыми предложениями стать террористом
Чаще всего объектом таких нападок становятся подростки. Письма им приходят из-за рубежа.
В Красноярском крае зафиксирована массовая рассылка электронных писем с предложениями жителям совершить теракт. Об этом рассказали в региональной антитеррористической комиссии.
По информации ведомства, преимущественно такие сообщения рассылаются подросткам. Отправляют их с зарубежных адресов.
Каждое такое сообщение отрабатывается сотрудниками спецслужб, все они носят заведомо ложный характер и призваны вызвать панику среди населения. Ситуация под контролем правоохранительных органов, угрозы безопасности нет», — говорят в антитеррористической комиссии края.
Также ведомство призывает жителей края, при получении подобных писем, блокировать адреса, с которых они отправлены.
Подобные атаки зафиксированы также и в других городах России.
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