Жителей Красноярского края атакуют фейковыми предложениями стать террористом

Чаще всего объектом таких нападок становятся подростки. Письма им приходят из-за рубежа.

В Красноярском крае зафиксирована массовая рассылка электронных писем с предложениями жителям совершить теракт. Об этом рассказали в региональной антитеррористической комиссии.

По информации ведомства, преимущественно такие сообщения рассылаются подросткам. Отправляют их с зарубежных адресов.

Каждое такое сообщение отрабатывается сотрудниками спецслужб, все они носят заведомо ложный характер и призваны вызвать панику среди населения. Ситуация под контролем правоохранительных органов, угрозы безопасности нет», — говорят в антитеррористической комиссии края.

Также ведомство призывает жителей края, при получении подобных писем, блокировать адреса, с которых они отправлены.

Подобные атаки зафиксированы также и в других городах России.

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