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Контроль за производством «Норникеля» передадут российским ядерным приборам

Контроль за производством «Норникеля» передадут российским ядерным приборам
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

С их помощью металлурги будут контролировать процесс обогащения, не останавливая производства.

#НОВОСТИ

Состояние жидких промышленных продуктов на предприятиях «Норникеля» будут контролировать с помощью радиоизотопных плотномеров отечественного производства. Соглашение о поставках таких приборов было подписано Алексеем Парасына, директором по промышленной автоматизации и метрологии департамента информационных технологий металлургического концерна, и Андреем Бутко, гендиректором «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ).

Контроль за производством «Норникеля» передадут российским ядерным приборам 1
На фото: Алексей Парасына и Андрей Бутко после пописания соглашения

До внедрения этой технологии, чтобы проконтролировать плотность той или иной промышленной жидкости (чаще всего речь идет о пульпе — смесь воды и измельченной руды, которая получается в процессе обогащения), нужно было остановить линию, взять пробу, отправить ее в лабораторию и дождаться результатов. Радиоизотопные же приборы позволяют сильно сократить эту цепочку, поскольку могут просветить трубопровод или резервуар и получить необходимые данные. Соответственно, остановка в такой ситуации не требуется.

Это даст нам возможность в режиме реального времени контролировать технологический процесс и его оптимизировать. Раньше плотномеры, работающие на радиоизотопах, были сплошь импортные. А теперь у нас появилась возможность закрыть этот вопрос при помощи отечественной техники», — рассказал по итогу подписания соглашения Алексей Парасына

По его словам, внедрение таких приборов позволит компании повысить качество и экономическую эффективность производства. Потребность «Норникеля» в них эксперт оценил примерно в 600 штук, однако уточнил, что эти приборы востребованы и другими металлургами.

Сотрудничество с „Норникелем“ сейчас особенно актуально, поскольку оно демонстрирует потенциал наработанных нами высокотехнологичных решений. Радиоизотопные приборы уже прошли цикл специальных процедур и готовы к эффективной эксплуатации в самых жестких условиях, в том числе на важных объектах за полярным кругом», — отметил Андрей Бутко.

Это не первый раз, когда «Норникель» и «Росатом» запускают совместные проекты. Так, под конец прошлого года они договорились, что исследуют возможность строительства в Норильском промрайоне малых атомных электростанций. Также эти корпорации являются соучредителями компании «Полярный литий», которая станет одной из первых, кто добывает этот металл по новейшей технологии, разработанной российскими учеными.

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Первая линия проекта заработала на Надеждинском металлургическом заводе осенью прошлого года. Сроки реализации второго этапа тогда не назывались.

«Норникель» реализовал весь объем произведенных в 2023 металлов

Также компания продала часть остатка металлов, накопленного в 2022.

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Компания реализовала проект перевода роботизированных процессов с зарубежной RPA-платформы на отечественную, который признали лучшим в стране.

 

Автор: Петр Савельев
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