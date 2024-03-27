В какую школу Красноярска отдать первоклассника?
1 апреля стартует запись детей в первый класс, сообщает Telegram-канал мэрии Красноярска. Когда можно будет подать заявление в школу не по прописке?
Ожидается, что в этом году первоклассников будет больше 16 тыс.
Прием будет проходить в два этапа:
- С 1 апреля до 30 июня — заявки от семей, которые живут на участках, закрепленных за школами по прописке. А также от родителей детей, чьи братья и сестры уже ходят в конкретное учебное заведение.
- С 6 июля по 5 сентября — детей принимают на свободные места в школах
Перечень документов для приема в первый класс:
- Личное заявление родителей (или законных представителей при предъявлении паспорта)
- Оригинал свидетельства о рождении
- Оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства (или свидетельства о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории и его копия).
Узнать, к какой школе прикреплен дом можно на сайте главного управления образования. Заявление можно подать лично или через «Госуслуги». Информация о приеме, график приема документов, количество мест в будущих первых классах будут опубликованы на официальных сайтах школ.
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