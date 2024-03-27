Из Красноярска предложили запустить рейсы в Усть-Илимск и Белокуриху

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) предлагает вернуть в госпрограмму субсидирования межрегиональных рейсов 10 маршрутов и добавить один новый.

Такими планами поделился на пресс-конференции Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета МАСС. По его словам, сейчас есть потребность в транспортной связанности 157 населенных пунктов, которые нужно включать в субсидированную сеть местных воздушных линий. Математическое моделирование показало, что закрыть эту задачу смогут 11 маршрутов, которые соединяют отдаленные населенные пункты с крупными транспортными хабами Сибири.

Речь идет о маршрутах Красноярск - Усть-Илимск, Красноярск-Белокуриха, а также Абакан-Кызыл, Барнаул-Томск, Иркутск-Томск, Новосибирск-Стрежевой, Новосибирск-Белокуриха, Омск-Томск, Томск-Абакан и Горнолтайск-Белокуриха (его предложено вернуть в летнюю программу перевозок).

Он сообщил, что предложения представлены Госсовету РФ. Сейчас ждут, когда их обсудят на уровне президента страны.

На комиссии по транспорту я сделал смелое заявление: разрешите нам, и мы поставим необходимое количество имеющихся на территории Сибири машин Ан-2, после их приведения к летной годности и обновления на мощностях нашего института авиации им. Чаплыгина. Мы твердо уверены, что машины, которые были в хозяйственном обороте и у военных, и у других структур, вполне могли бы перевезти, взять и выделить из них там надо 29 машин. Цена вопроса - 8 млрд рублей в общей сложности», — приводит слова Геннадия Гусельникова издание «КоммерсантЪ-Сибирь».

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