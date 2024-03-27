Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.03
92,77
100,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска предложили запустить рейсы в Усть-Илимск и Белокуриху

Из Красноярска предложили запустить рейсы в Усть-Илимск и Белокуриху
Иллюстрация: Racool_studio / ru.freepik.com

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) предлагает вернуть в госпрограмму субсидирования межрегиональных рейсов 10 маршрутов и добавить один новый.

#НОВОСТИ
Такими планами поделился на пресс-конференции Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета МАСС. По его словам, сейчас есть потребность в транспортной связанности 157 населенных пунктов, которые нужно включать в субсидированную сеть местных воздушных линий. Математическое моделирование показало, что закрыть эту задачу смогут 11 маршрутов, которые соединяют отдаленные населенные пункты с крупными транспортными хабами Сибири.
 
Речь идет о маршрутах Красноярск - Усть-Илимск, Красноярск-Белокуриха, а также Абакан-Кызыл, Барнаул-Томск, Иркутск-Томск,  Новосибирск-Стрежевой, Новосибирск-Белокуриха, Омск-Томск, Томск-Абакан и Горнолтайск-Белокуриха (его предложено вернуть в летнюю программу перевозок).
 
Он сообщил, что предложения представлены Госсовету РФ. Сейчас ждут, когда их обсудят на уровне президента страны. 
На комиссии по транспорту я сделал смелое заявление: разрешите нам, и мы поставим необходимое количество имеющихся на территории Сибири машин Ан-2, после их приведения к летной годности и обновления на мощностях нашего института авиации им. Чаплыгина. Мы твердо уверены, что машины, которые были в хозяйственном обороте и у военных, и у других структур, вполне могли бы перевезти, взять и выделить из них там надо 29 машин. Цена вопроса - 8 млрд рублей в общей сложности», — приводит слова Геннадия Гусельникова издание «КоммерсантЪ-Сибирь».
Читайте также:
 

Объявление о продаже воздушного судна BRM Aero NG4HD появилось на сайте Avito.

«КрасАвиа» будет летать в Хатангу и в 2024

Перевозчик открыл продажи билетов на регулярные рейсы по маршруту Красноярск–Хатанга до конца зимнего расписания. Улететь можно будет до 30 марта 2024.

Красноярский аэропорт ввел максимальный уровень безопасности в связи с терактом в Москве

В аэропорту Красноярска принято решение о введении максимального уровня безопасности. Это связано с трагическими событиями в Москве.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспортаНа трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
  • Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в КрасноярскеВесна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске
  • «РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске
  • Ферросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублейФерросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублей
  • Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.