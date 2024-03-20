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В Красноярске продают самолет за 7 млн рублей

В Красноярске продают самолет за 7 млн рублей
Иллюстрация: Avito

Объявление о продаже воздушного судна BRM Aero NG4HD появилось на сайте Avito.

#МНЕНИЯ
Сообщается, что самолет был произведен в Чехии в 2010. Он имеет самую большую кабина среди самолетов этого класса, панорамное остекление и мягкие кресла. Мощность — 100 лс, а объем двигателя — 1,4 л.
Идеальный самолет для путешествий вдвоем. Подходит в качестве первого самолета — простой и понятный, — говорится в объявлении. 

Самолет технически исправен и проходил все необходимое обслуживание.

Стоимость продажи составляет 7 млн рублей.

При этом возможен торг.

 
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Автор: Петр Савельев
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