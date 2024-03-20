В Красноярске продают самолет за 7 млн рублей
Объявление о продаже воздушного судна BRM Aero NG4HD появилось на сайте Avito.
Идеальный самолет для путешествий вдвоем. Подходит в качестве первого самолета — простой и понятный, — говорится в объявлении.
Самолет технически исправен и проходил все необходимое обслуживание.
Стоимость продажи составляет 7 млн рублей.
При этом возможен торг.
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