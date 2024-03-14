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В Красноярске на Телевизорной продают комплекс под склады и логистику

В Красноярске на Телевизорной продают комплекс под склады и логистику
Иллюстрация: торги-россии.рф

ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс на ул. Телевизорной под склады и логистику.

#НОВОСТИ
В объявлении сообщается, что в лот входят здания (353,8 кв. м) и земельный участок (1,98 га). Там можно разместить складские или логистические мощности. Уточняется, что и рядом с этой территорией есть складкские, логистические комплексы, производственные объекты и жилые дома.  
В непосредственной близости находятся железнодорожные пути, у объекта хорошая транспортная доступность. Ближайшие крупные автомагистрали — ул. Высотная и Свободный проспект — находятся на расстоянии около 1,8 км», — уточняется в сообщении о торгах.
В Красноярске на Телевизорной продают комплекс под склады и логистику 1
Заявки принимают до 18 марта, а сами торги состояться 22 марта. Начальная цена продажи — 28,41 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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