В Красноярске выставили на торги участки на ул. Елены Стасовой
Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на аукцион земельные участки в Октябрьском районе Красноярска. В лот входят четыре участка и объект незавершенного строительства.
Объект расположен в густо населенном Октябрьском р-не Красноярска, в непосредственной близости многоэтажные жилые дома, хорошая транспортная доступность. Особенностью района является его непосредственное соседство со значительной зелёной зоной. Участок расположен на первой линии улицы», — говорится в объявлении.
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