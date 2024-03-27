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В Красноярске выставили на торги участки на ул. Елены Стасовой

В Красноярске выставили на торги участки на ул. Елены Стасовой
Иллюстрация: ДОМ.РФ

Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на аукцион земельные участки в Октябрьском районе Красноярска. В лот входят четыре участка и объект незавершенного строительства.

#НОВОСТИ
Площадь участков составляет 1,25 га, 0,13 га, 2,18 га и 0,07 га. С победителем аукциона заключат договор КРТ. Сейчас разрешенный вид использования — общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Объект расположен в густо населенном Октябрьском р-не Красноярска, в непосредственной близости многоэтажные жилые дома, хорошая транспортная доступность. Особенностью района является его непосредственное соседство со значительной зелёной зоной. Участок расположен на первой линии улицы», — говорится в объявлении.
Начальная цена продажи — 17 млн рублей. Заявки принимают до 13 мая, а сам торги пройдут 17 мая.
 
Ранее в пресс-службе «ДОМ. РФ» сообщали, что на этом участке появится жилой комплекс общей площадью 56,3 тысячи кв.м.
 
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Автор: Петр Савельев
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