Коттедж у «Гремячей гривы», вид на Енисей и винный погреб: какие дома продают в марте`2024

Терраса с видом на Енисей, винный погреб в цоколе и зимний сад: что можно найти на участках с элитной недвижимостью, которые выставили на продажу в Красноярске — в обзоре DK.RU.

Самое дорогостоящее предложение на 25 марта — коттедж за 140 млн рублей в микрорайоне «Дачный».

В доме площадью 415 квадратов разместили четыре спальни, спортзал, сауну и бассейн, а также гараж на два автомобиля. Еще один гараж расположили на участке.

Также в объявлении говорится о видовой террасе с видом на Енисей, территории с ландшафтным дизайном и редкими видами деревьев, домике для охраны и асфальтированной дороге до дома.

Тихое уютное место с добрыми уважаемыми соседями», — так описывают объект в объявлении.

Продавец отмечает, что рядом с домом есть детский сад, школа, аптека и магазин.

Следующий вариант из более бюджетного сегмента: дом вблизи экопарка «Гремячая грива» за 50 млн рублей. Его характеризуют как дом для семьи из нескольких поколений с функциональной планировкой.

В здании четыре уровня: на первом этаже прихожая, холл, кухня, столовая, каминный зал, гостевой санузел и зимний сад с зоной барбекю. На втором расположили три спальные комнаты, ванную и балкон-террасу. Мансардный этаж отдали под кабинет и две гардеробные, а в цоколе — домашний кинозал, детская, ванная, постирочная комната и хаммам, а также помещения технического и бытового назначения.

Дом расположен на участке в 18,5 соток с ландшафтным дизайном. Также на участке есть гараж на два автомобиля.

Согласно информации в объявлении, продавец рассматривает обмен на недвижимость и земельный участок в Москве.

Еще одно предложение — дом в классическом стиле в Октябрьском районе почти за 43 млн рублей. Продавец позиционирует его как «отражение мировоззрения представителей буржуазного класса» и отмечает, что в доме много свободного пространства, а интерьер и обстановка подобраны «в контексте максимального комфорта и уюта».

Согласно информации в объявлении, кроме спортзала, сауны и бассейна в доме оборудован собственный винный погреб. Всего в доме два этажа: на первом расположили коридор, санузел, две гостевых комнаты, кухню и гостиную с камином. На втором этаже расположили детскую комнату с балконом, спальню с отдельной ванной, гардеробную и кабинет.

Естественные тона и качество материалов обстановки — это стиль бидермейер», — пишут в объявлении.

Продавец отмечает, что дом изобилует декоративными элементами от картин и ручной вышивки до светильников и фарфоровой посуды.

Дом из кирпича площадью 368 квадратов с фасадом расположен на участке в 14 соток. Кроме дома на земле расположили баню, дом для персонала, беседку и технические помещения.

Иллюстрации: avito.ru

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