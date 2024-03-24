В Красноярске продается помещение японского бара в «золотом квадрате» в центре Мира
Объявление о продаже бара появилось на площадке Авито. Помимо паназиатского заведения по указанному адресу находятся и другие организации. Само здание имеет историческое значение.
Здание на Мира, 96 известно как доходный дом Либермана. Он был построен в 1910 по проекту архитектора Владимира Соколовского. Изначально в стилобате здания начала 20 века размещались магазины, а на верхних этажах — квартиры. В 1980 дому присвоили статус «памятник архитектуры». Место, в котором он расположен, часто называют «золотым квадратом».
Помещение площадью 200 кв. м, выставленное на продажу, сейчас занято японским баром Kiko Ramen Izakaya. В объявлении собственники бара обозначены «стабильными арендаторами». Стартовая сумма продажи — 40 млн рублей. Также предлагается вариант аренды — 200 тыс. рублей в месяц. Эту оферту можно расценивать как потенциальное закрытие японского бара.
Напомним, Kiko Ramen Izakaya открылся в ноябре 2020. В разгар пандемии. Именно тогда формат бара, куда приходят посидеть недолго, заказывают еду навынос — был на пике популярности. Японский бар с раменом, кусияки и пивом открыли Роман Егоров и Денис Кузнецов. Г-н Егоров уже имел паназиатский проект Yoshi и неудачный опыт франшизы «Поль Байкери».
Совладельцы отправились в Токио, где специально учились готовить рамен в гастрономической школе Bankara. Фишкой заведения стала его аутентичность. Обычно «паназию» в Сибири адаптируют под местные вкусы. В Kiko Ramen Izakaya готовят аутентичный японский рамен.
В настоящее время бар продолжает работать. Также в помещении по соседству находится кондитерская «Три коржа», «Пироги Штолле» и фотосалон.
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