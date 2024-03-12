В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT вошло 17 красноярских заведений
Рестораны Красноярска в последние годы стабильно входят в число лучших по России. Их представленность в лонг-листе главной премии страны постоянно растет.
Среди ресторанов, вошедших в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA 2024, Красноярск представляют 17 заведений. Список опубликован на сайте премии.
От краевого центра в него вошли (по алфавиту):
- #Истории;
- 0.75 Please;
- N’kei;
- Дзе;
- Asia by Fresco;
- Bistrot de Luxe Home;
- Sadko;
- Formaggi;
- Fresco 2.0;
- Tamago Noodle Bar;
- Hello Wine;
- Tunguska;
- Баран и Бисер;
- Булгаков;
- Глас / Glas;
- Хозяин Тайги;
- Чешуя.
Помимо этого Сибирь в лонг-листе представлена еще 34 ресторанами из Барнаула (1), Братска (1), Иркутска (9), Новосибирска (17), Омска (4) и Томска (2).
Победители премии станут известны 9 апреля 2024, когда пройдет торжественная церемония ее вручения.
Напомним, что в прошлом году в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA вошло 15 красноярских заведений. Пять из них попали в шорт-лист, а один оказался в десятке лучших.
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