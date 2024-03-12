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В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT вошло 17 красноярских заведений

В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT вошло 17 красноярских заведений
Иллюстрация: t.me/bellinimedia

Рестораны Красноярска в последние годы стабильно входят в число лучших по России. Их представленность в лонг-листе главной премии страны постоянно растет.

#НОВОСТИ

Среди ресторанов, вошедших в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA 2024, Красноярск представляют 17 заведений. Список опубликован на сайте премии.

От краевого центра в него вошли (по алфавиту):

  • #Истории;
  • 0.75 Please;
  • N’kei;
  • Дзе;
  • Asia by Fresco;
  • Bistrot de Luxe Home;
  • Sadko;
  • Formaggi;
  • Fresco 2.0;
  • Tamago Noodle Bar;
  • Hello Wine;
  • Tunguska;
  • Баран и Бисер;
  • Булгаков;
  • Глас / Glas;
  • Хозяин Тайги;
  • Чешуя.

Помимо этого Сибирь в лонг-листе представлена еще 34 ресторанами из Барнаула (1), Братска (1), Иркутска (9), Новосибирска (17), Омска (4) и Томска (2).

Победители премии станут известны 9 апреля 2024, когда пройдет торжественная церемония ее вручения.

Напомним, что в прошлом году в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA вошло 15 красноярских заведений. Пять из них попали в шорт-лист, а один оказался в десятке лучших.

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