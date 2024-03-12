В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT вошло 17 красноярских заведений

Рестораны Красноярска в последние годы стабильно входят в число лучших по России. Их представленность в лонг-листе главной премии страны постоянно растет.

Среди ресторанов, вошедших в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA 2024, Красноярск представляют 17 заведений. Список опубликован на сайте премии.

От краевого центра в него вошли (по алфавиту):

#Истории;

0.75 Please;

N’kei;

Дзе;

Asia by Fresco;

Bistrot de Luxe Home;

Sadko;

Formaggi;

Fresco 2.0;

Tamago Noodle Bar;

Hello Wine;

Tunguska;

Баран и Бисер;

Булгаков;

Глас / Glas;

Хозяин Тайги;

Чешуя.

Помимо этого Сибирь в лонг-листе представлена еще 34 ресторанами из Барнаула (1), Братска (1), Иркутска (9), Новосибирска (17), Омска (4) и Томска (2).

Победители премии станут известны 9 апреля 2024, когда пройдет торжественная церемония ее вручения.

Напомним, что в прошлом году в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA вошло 15 красноярских заведений. Пять из них попали в шорт-лист, а один оказался в десятке лучших.

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