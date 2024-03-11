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Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи

Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи
Иллюстрация: https://vk.com/chicko_russia

В Красноярске готовится к запуску одна из самых быстрорастущих фуд-франшиз — сеть корейского стритфуда Chicko.

#БИЗНЕС
«ДК» поговорил с франчайзи проекта о сроках открытия и планах выстроить в Красноярске сеть корейского стритфуда.   
 

Chicko — k-pop, виральная еда, очереди в рестораны 

Корейский стритфуд Chicko — проект относительно молодой. Первая точка открылась в 2020 в Москве. Заведение запустил Сергей Лебедев — SMM-щик, не имевший на тот момент опыта в ресторанном бизнесе. 
 
Триумф Chicko случился два года назад, когда сеть начала активно выходить за пределы столицы. В 2023 Chicko запустил порядка 20 заведений в крупнейших городах страны, планы на 2024 — прирасти еще минимум на 30 точек. Как рассказывал Сергей Лебедев, он планирует открыть проект во всех городах России с населением более 300 тыс. человек.  

СПРАВКА

 
Сеть Chicko открылась в 2020 в Москве. Сейчас она насчитывает порядка 30 заведений в крупнейших городах России. Также Chicko работает в Казахстане.
 
Один из главных ингредиентов успеха Chicko — растущий интерес к корейской культуре. Ядро аудитории — молодые люди в возрасте от 12 до 24 лет, увлекающиеся k-pop-музыкой, аниме и дорамами (корейскими сериалами). Маркетинг-стратегия сети выстроена на базе социальных медиа и вирусного контента. В соцсетях можно найти тысячи фото и видео с едой из Chicko.
Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи 1Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи 2
Маркетинг-стратегия Chicko выстроена на виральном контенте
Иллюстрация: https://vk.com/chicko_russia
 
Лидеры вирального хит-парада — цветные корн-доги (сосиски в тесте) и желейные пудинги в виде котиков. На аккаунт проекта в TikTok подписан почти 1 млн человек. А запуск Chicko в городе-миллионнике нередко сопровождается очередями. Так, в Екатеринбурге толпа из желающих попасть в заведение держалась около недели. 
 

Корейский стритфуд по-красноярски 

В Сибири корейский стритфуд Chicko уже распробовали жители Новосибирска, Кемерово, Томска и Иркутска (к слову, в столице Иркутской области готовится к открытию вторая точка). Развитие федеральной сети идет по франшизе.
 
Франчайзи проекта в Красноярске стал ресторатор Максим Антипов. Его флагманский проект — сеть паназиатских заведений «Сёгун» (насчитывает четыре точки в Красноярске). Он также развивает заведения в городах края (Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и Канске). Со-партнером Максима Антипова в этом проекте стал Олег Ионко, основатель новосибирской ресторанной группы RestMe
Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи 3Я стал партнером Chicko летом прошлого года. Мне близки подход и ценности идеолога проекта Сергея Лебедева, который, как и я, старается делать интересные и аутентичные фуд-проекты. Второй важный аргумент: Chicko — быстрорастущая компания, которая уже покорила многие города страны. И я хочу участвовать в этом процессе, быть частью большой команды, вносить свой вклад в развитие», — рассказал Максим Антипов. 
Ресторатор не стал называть сумму инвестиций и сроки окупаемости проекта. Однако из открытых источников известно, что вложения в запуск одной точки составляют от 20 млн руб. 
 

Каким будет красноярский Chicko? 

Главной сложностью открытия Chicko в Красноярске стал поиск подходящего помещения.  
Порядка полугода мы искали хорошую площадку для запуска проекта. Вели переговоры и отсматривали разные варианты — их было около 10. Принципиально хотели найти помещение в центре города», — уточняет ресторатор.
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В красноярском Chicko будет 50-60 посадочных мест 
Иллюстрация: https://vk.com/chicko_russia
 
Как ранее сообщал «ДК», первая точка корейского стритфуда в Красноярске откроется на Мира, 65. Заведение разместится на площадях, где ранее работал Dog Osminog
Площадь помещения — порядка 250 «квадратов». По меркам Chicko это больше, чем обычно. Однако, уверен, в случае данного проекта это только плюс. Ведь он крайне востребован и уже хорошо заявил о себе. В красноярском Chicko будет 50-60 посадочных мест вместо стандартных 40-45», — уточнил Максим Антипов. 
В меню Chicko классика корейского стритфуда: различные супы, корн-доги, бабл-ти, корейские сладости и проч.  
 

Развитие доставки и планы на второй Chicko 

Первая точка корейского Chicko откроется в Красноярске весной (о конкретных сроках франчайзи предпочел не говорить). Максим Антипов уточняет: если проект будет пользоваться высоким спросом, в городе могут открыться и другие точки сети Chicko
Партнерский договор предусматривает эксклюзив на развитие сети в конкретном городе. Поэтому определять стратегию развития в Красноярске будем именно мы. Сейчас рано говорить о конкретике. Текущая задача — сделать один, но максимально хороший и интересный проект. Однако мы не исключаем появления второго и даже третьего Chicko в Красноярске», — говорит Максим Антипов. 
Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи 5
Не исключено, что Chicko построит в Красноярске сеть заведений  
Иллюстрация: https://vk.com/chicko_russia
 
Ресторатор добавляет, что помимо оффлайн-точки, Chicko в Красноярске будет также развивать доставку. Она будет запущена либо одновременного с открытием стритфуд-ресторана, либо чуть позже. 
 
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Первое заведение должно открыться в третьем квартале этого года.

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Автор: Наталья Повольнова
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