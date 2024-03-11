Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи
В Красноярске готовится к запуску одна из самых быстрорастущих фуд-франшиз — сеть корейского стритфуда Chicko.
Chicko — k-pop, виральная еда, очереди в рестораны
СПРАВКА
Корейский стритфуд по-красноярски
Я стал партнером Chicko летом прошлого года. Мне близки подход и ценности идеолога проекта Сергея Лебедева, который, как и я, старается делать интересные и аутентичные фуд-проекты. Второй важный аргумент: Chicko — быстрорастущая компания, которая уже покорила многие города страны. И я хочу участвовать в этом процессе, быть частью большой команды, вносить свой вклад в развитие», — рассказал Максим Антипов.
Каким будет красноярский Chicko?
Порядка полугода мы искали хорошую площадку для запуска проекта. Вели переговоры и отсматривали разные варианты — их было около 10. Принципиально хотели найти помещение в центре города», — уточняет ресторатор.
Площадь помещения — порядка 250 «квадратов». По меркам Chicko это больше, чем обычно. Однако, уверен, в случае данного проекта это только плюс. Ведь он крайне востребован и уже хорошо заявил о себе. В красноярском Chicko будет 50-60 посадочных мест вместо стандартных 40-45», — уточнил Максим Антипов.
Развитие доставки и планы на второй Chicko
Партнерский договор предусматривает эксклюзив на развитие сети в конкретном городе. Поэтому определять стратегию развития в Красноярске будем именно мы. Сейчас рано говорить о конкретике. Текущая задача — сделать один, но максимально хороший и интересный проект. Однако мы не исключаем появления второго и даже третьего Chicko в Красноярске», — говорит Максим Антипов.
Bellini может запустить в Красноярске несколько заведений в одном формате
Первое заведение должно открыться в третьем квартале этого года.
#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
В феврале 2023 планируется открытие сразу двух новых заведений от URARTU group.
Николай и Мария Олюнины об искреннем сервисе и новом ресторане
История LaFamille Group началась с мечты о создании места, где будет хорошо и комфортно каждому — и старшему поколению, и малышам. Так родилась идея «искреннего» сервиса.
Красноярская сеть Green House выходит в Кемеровскую область
Основанная в Красноярске сеть Green House в ближайшее время откроет первую точку в Новокузнецке Кемеровской области.