В Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатой
В Красноярске продается двухэтажный коттедж на улице Хрустальной. Объявление появилось на сайте ЦИАН.
Там сообщается, что площадь кирпичного дома составляет 680 кв. м. Дом выполнен в классическом стиле. Есть три спальни, гостиная, баня, бассейн. Из примечательного — на цокольном этаже обустроена большая игровая спортивная комната. Там же находится прачечная. В доме также есть гараж на две машины. Около коттеджа предусмотрели беседку с летней кухней. Площадь земельного участка, на котором находится коттедж, составляет 15 га.
Уточняется, что дом был построен в 2013. Цена продажи объекта — 158 млн рублей.
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