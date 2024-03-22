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В Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатой

В Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатой
Иллюстрация: ЦИАН

В Красноярске продается двухэтажный коттедж на улице Хрустальной. Объявление появилось на сайте ЦИАН.

#НОВОСТИ
Там сообщается, что площадь кирпичного дома составляет 680 кв. м. Дом выполнен в классическом стиле. Есть три спальни, гостиная, баня, бассейн. Из примечательного — на цокольном этаже обустроена большая игровая спортивная комната. Там же находится прачечная. В доме также есть гараж на две машины. Около коттеджа предусмотрели беседку с летней кухней. Площадь земельного участка, на котором находится коттедж, составляет 15 га. 
 
В Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатой 1
 
 
В Красноярске за 156 млн выставили на продажу коттедж с игровой комнатой 2
 
Уточняется, что дом был построен в 2013. Цена продажи объекта — 158 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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