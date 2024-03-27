На набережные Красноярска вернутся «ЯРкие БЕРЕГА»

С июня по сентябрь события проекта будут переезжать с одного берега Енисея на другой. Организаторы также планируют зайти на две новые локации

Летом городской проект «ЯРкие БЕРЕГА» (6+) будет встречать жителей города на набережных Енисея. Об этом в ходе сессии Горсовета сообщил глава Красноярска Владислав Логинов.

Мероприятия проекта продлятся с июня по октябрь, проходить они будут в выходные дни. Проект планируют провести на шести набережных: Центральной, Ярыгинской, за сквером Энтузиастов в Кировском районе, набережной имени Хазрета Совмена в Ленинском районе, в озеро-парке «Октябрьский» и набережной Качи. Две последние локации – новые, ранее мероприятия проекта там не проводились.

Программа «ЯРких БЕРЕГОВ» уже разрабатывается. Организаторы пока не раскрывают всех секретов, однако обещают, что скучно не будет ни малышам, ни взрослым, активностей хватит на всех.

Напомним, в 2023 проект «ЯРкие БЕРЕГА» посетили 234 тысячи человек. На площадках выступили 760 коллективов – это местные артисты, многие из которых стали настоящим открытием для красноярцев.

Читайте также:

Культ тепла: куда сходить в Красноярске 25...29 марта

Оркестр Урала, кинематограф-искусство, графика Серебряного века, торжество театра и закрытый ивент «Делового квартала» — главные культурные события Красноярска в афише DK. RU.

В Красноярске снимут фильм о сотрудниках МЧС

В Красноярске планируют снимать двадцатисерийный фильм под рабочим названием «Пять минут тишины. Леса и реки» кинокомпании «Приор Продакшн» (город Москва). Съемки будут идти по заказу НТВ.

36 млн потратят на реконструкцию входа Музыкального театра в Красноярске

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Исполнитель работ станет известен 15 апреля. Отреставрировать вход нужно будет до ноября 2024.