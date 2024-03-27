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На набережные Красноярска вернутся «ЯРкие БЕРЕГА»

На набережные Красноярска вернутся «ЯРкие БЕРЕГА»
Иллюстрация: Администрация Красноярска

С июня по сентябрь события проекта будут переезжать с одного берега Енисея на другой. Организаторы также планируют зайти на две новые локации

#МНЕНИЯ

Летом городской проект «ЯРкие БЕРЕГА» (6+) будет встречать жителей города на набережных Енисея. Об этом в ходе сессии Горсовета сообщил глава Красноярска Владислав Логинов.

Мероприятия проекта продлятся с июня по октябрь, проходить они будут в выходные дни. Проект планируют провести на шести набережных: Центральной, Ярыгинской, за сквером Энтузиастов в Кировском районе, набережной имени Хазрета Совмена в Ленинском районе, в озеро-парке «Октябрьский» и набережной Качи. Две последние локации – новые, ранее мероприятия проекта там не проводились.  

Программа «ЯРких БЕРЕГОВ» уже разрабатывается. Организаторы пока не раскрывают всех секретов, однако обещают, что скучно не будет ни малышам, ни взрослым, активностей хватит на всех.

Напомним, в 2023 проект «ЯРкие БЕРЕГА» посетили 234 тысячи человек. На площадках выступили 760 коллективов – это местные артисты, многие из которых стали настоящим открытием для красноярцев.

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Автор: Петр Савельев
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