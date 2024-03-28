В Красноярский край вернутся морозы

В конце этой недели в регион на пару дней придет настоящая зима.

Сегодня-завтра температура воздуха в Красноярском крае может опуститься до 35оС ниже нуля. Об этом сообщили «РИА Новости», со ссылкой на Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России.

Вероятно, речь идет о северных районах края. Там, по сегодняшним прогнозам, действительно ожидается −29оС в ночь с четверга на пятницу.

Также, по словам Вильфанда, температуры ниже нормы для этого времени будут фиксироваться в Ямало-Ненецком автономном округе (до −32оС), Ханты-Мансийском автономном округе (до −23оС), Якутии (до −40оС), Бурятии и Забайкайлье (до −25оС), а также в Иркутской области (до −30оС).

В Красноярске же в конце рабочей недели прогнозируется 4... 5оС днем и −4... 2оС ночью. В субботу же обещают потепление до +10оС.

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