В Красноярске закрывается ресторан на воде Mon Plaisir

Ресторан Mon Plaisir на Удачном сообщил о закрытии. Информация появилась в соцсетях проекта.

Сообщается, что ресторан работает до конца марта. Представителей заведения DK.RU сообщили DK.RU, что заведение приобрел холдинг LaFamille group. В самом холдинге информацию пока не комментируют.

Справка В соцсетях проекта говорится, что Mon Plaisir — единственный в городе ресторан на воде. В меню представлена европейская кухня, морепродукты, есть винная карта. Заведение работало более 10 лет.

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