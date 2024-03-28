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В Красноярске закрывается ресторан на воде Mon Plaisir

В Красноярске закрывается ресторан на воде Mon Plaisir
Иллюстрация: freepik / freepik

Ресторан Mon Plaisir на Удачном сообщил о закрытии. Информация появилась в соцсетях проекта.

#НОВОСТИ

Сообщается, что ресторан работает до конца марта. Представителей заведения DK.RU сообщили DK.RU, что заведение приобрел холдинг LaFamille group. В самом холдинге информацию пока не комментируют.

Справка

 
В соцсетях проекта говорится, что Mon Plaisir — единственный в городе ресторан на воде. В меню представлена европейская кухня, морепродукты, есть винная карта. Заведение работало более 10 лет.
 

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Автор: Петр Савельев
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